FBI nimmt zwei Verdächtige fest

USA: Anschlag auf queere Clubs verhindert

  • Heute, 08:29h 1 Min.

Symbolbild (Bild: ChatGPT)

Weil sie einen Anschlag am Halloween-Wochenende im Auftrag der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geplant haben sollen, sind in den USA zwei Männer aus dem Bundesstaat Michigan festgenommen worden. Wie aus am Montag veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht, sollen die beiden verdächtigen US-Bürger gemeinsam mit anderen einen Anschlag in einem Vorort von Detroit geplant haben. Sie hätten dabei auf Clubs und Bars der LGBTQI-Community gezielt.

Der Chef der Bundespolizei FBI, Kash Patel, hatte am Freitag erklärt, seine Behörde habe einen "potenziellen Terroranschlag" verhindert. Laut Gerichtsunterlagen besorgten sich die Festgenommenen in großem Umfang Waffen und Munition, die bei einer Razzia beschlagnahmt worden seien.

Die beiden verdächtigen Männer hätten in Onlinediensten vielfältig ihre islamisch-extremistische Gesinnung offenbart, hieß es weiter. Auch habe es in ihren Beiträgen häufig Anspielungen auf Kürbisse gegeben, die in den USA traditionell an Halloween in der Nacht zum 1. November aufgestellt werden. (cw/AFP)

