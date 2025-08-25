Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

Zentraler Gottesdienst: Kirche entschuldigt sich bei Queers

  • Heute, 05:01h 1 Min.

Pauluskirche in Darmstadt (Bild: Claudia Ewerhardy / wikipedia)

Am Buß- und Bettag lädt die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) zu einem besonderen Gottesdienst in die Pauluskirche in Darmstadt ein. Im Mittelpunkt steht das Schuldbekenntnis gegenüber queeren Menschen, das Kirchenleitung und Kirchensynode im April 2023 beschlossen haben (queer.de berichtete).

"Mit dem Gottesdienst blickt die EKHN zurück auf eine Geschichte von Ausgrenzung und Diskriminierung, richtet den Blick aber zugleich nach vorn", heißt es in der Ankündigung. "Erfahrungen queerer Menschen sollen hörbar werden, heutige Herausforderungen sichtbar. Zugleich soll deutlich werden, welche Verantwortung Kirche und Gesellschaft für eine gerechte Zukunft tragen."

Das Programm verbinde Storytelling, gemeinsames Feiern und das Bekenntnis zu Vielfalt und Gleichberechtigung. "Ziel ist es, nicht Schuldgefühle zu verstärken, sondern Räume für Veränderung, Solidarität und gleiche Rechte zu öffnen  für queere Menschen und für alle", so die EKHN.

"Wir wollen, dass Gerechtigkeit nicht nur eine Hoffnung bleibt, sondern schon heute auf dem Weg erfahrbar wird", erklärten die stellvertretende Kirchenpräsidentin Ulrike Scherf und der stellvertretende Präses Wolfgang Prawitz, die im Namen von Kirchenleitung und Kirchensynodalvorstand einladen.

Der Gottesdienst am Mittwoch, den 19. November 2025 in der Pauluskirche in Darmstadt (Niebergallweg 20) beginnt um 19 Uhr. (cw/pm)

