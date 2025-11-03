Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Szene aus "Sad Jokes" (Bild: Salzgeber)

In der Filmreihe "Junges europäisches Kino" zeigt Arte seit 1. November 2025 Spielfilmdebüts von Nachwuchstalenten aus ganz Europa, die neue Perspektiven auf den Alltag unseres Kontinents eröffnen. Zu den Filmen, die exklusiv auf arte.tv gestreamt werden können, zählen auch die queere Dramödie "Sad Jokes" von Fabian Stumm und das queere Drama "Nico" von Eline Gehring.

Im Mittelpunkt von "Sad Jokes" stehen Joseph und Sonya, die durch eine enge Freundschaft und ihren kleinen Sohn Pino verbunden sind, den sie gemeinsam aufziehen. Während sich Regisseur Joseph an einer neuen Filmidee und der Trennung von seinem Ex-Freund Marc abarbeitet, leidet Sonya unter einer Depression, die sie zusehends aus ihrem Leben herausreißt. Als sie in einer Klinik unterkommt, muss Joseph nicht nur mit seinem Familienalltag, sondern auch mit seinen künstlerischen Ambitionen jonglieren (Filmkritik von Ralf Kaminski).

"Nico" handelt von einer selbstbewussten queeren Deutsch-Perserin, die ihren Job als Altenpflegerin liebt und wegen ihrer lockeren Art bei allen Patient*­innen beliebt ist. Mit ihrer besten Freundin Rosa genießt sie den Berliner Sommer, bis ein rassistisch motivierter Angriff sie plötzlich aus ihrem unbeschwerten Alltag reißt Nico beschließt, nie mehr Opfer zu sein, und nimmt Training bei Karate-Weltmeister Andy (Filmkritik von Michael G. Meyer). (cw)

"Sad Jokes" und "Nico" jetzt kostenlos auf arte.tv