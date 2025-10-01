"Künstler gegen Aids" feiert 40 Jahre Berliner Aids-Hilfe

Heute, 10:22h 1 Min.



Klaus Wowereit und Judy Winter sind Schirmpersonen der Benefizgala (Bild: Brauer Photos / O. Walterscheid)

Unter dem Motto "Let's Disco!" lädt die Berliner Aids-Hilfe am 1. Dezember 2025, dem Welt-Aids-Tag, zur 21. Benefizgala "Künstler gegen Aids  Die Gala 2025" ins Stage Theater des Westens. Die Veranstaltung steht zugleich im Zeichen des 40-jährigen Bestehens der Berliner Aids-Hilfe.



Durch den Abend führen die Sängerin und Moderatorin Kim Fisher sowie der frühere Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit, der gemeinsam mit Schauspielerin Judy Winter die Schirmherrschaft übernimmt. Auf der Bühne stehen unter anderem Max Raabe, Tim Fischer, Laing, Katharine Mehrling, Annett Louisan, Marianne Rosenberg sowie das Ensemble des Musicals "Romeo & Julia  Liebe ist alles".



Im Anschluss an die Gala findet eine After-Show-Party in der Piano-Lounge mit Megy B. & Friends statt. Für Musik sorgen unter anderem Pierre Sanoussi-Bliss, Linda Jo Rizzo und Ades Zabel.



Alle Künstler*­innen verzichten zugunsten der guten Sache auf ihre Gagen. Die Einnahmen kommen den Begegnungsangeboten und dem Hilfsfonds der Berliner Aids-Hilfe für Menschen mit HIV oder Aids zugute.



Die Gala beginnt um 19:30 Uhr, Einlass ist ab 18:30 Uhr. Karten kosten zwischen 50 und 100 Euro und sind über das Papagena Kartentelefon (030 / 47997477) oder online erhältlich. Premiumkarten mit exklusivem Empfang gibt es für 175 Euro direkt bei der Berliner Aids-Hilfe. (cw)