Queere Weihnachtsmarkt-Saison eröffnet

Noch immer gibt es Blätter auf den Bäumen und es ist etwas zu warm für Glühwein, aber Schwamm drüber: Die ersten Weihnachtsmärkte gehen in Deutschland bereits an den mehr oder weniger sinnlichen Start. Am Mittwoch beginnen etwa die LGBTQIA* Winterdays am Berliner Nollendorfplatz, die laut den Veranstalter*innen zum "weihnachtlichen Wohnzimmer für die queere Community" werden sollen.



Am Eröffnungstag lädt die Dragqueen Margot Schlönzke zu ihrem berühmten Drag-Bingo ein. Besucher*innen können sich auf Gewinne freuen und vielleicht auch schon das erste Weihnachtgeschenk besorgen. Mit Ständen und Shows locken die Winterdays von 16 Uhr (Freitag bis Sonntag bereits 15 Uhr) bis 22 Uhr Besucher*innen an. Am 24. November eröffnet dann der offizielle queere Weihnachtsmarkt  die Christmas Avenue.



Erster queerer Weihnachtsmarkt seit vier Jahren in Köln



Auch in anderen Städten gibt es queere Weihnachtsmärkte  zum ersten Mal seit vier Jahren auch wieder in Köln. Zur Erinnerung: 2022 musste die sogenannte Heavenue abgesagt werden, weil die Sparkasse Köln-Bonn die Veranstaltungsfläche um den Rudolfplatz bereits vermietet hatte. Auch in den Folgejahren fanden die Veranstalter*innen keinen Platz  bis jetzt: Die Kölner Chicos Event GmbH konnte einen Ausschreibung der Stadt Köln für einen knapp 2000 Quadratmeter großen Weihnachtsmarkt an der Limburger Straße/Ecke Friesenplatz für sich entscheiden  diese Fläche liegt einen knappen Kilometer vom alten Veranstaltungsort entfernt. Die Lizenz gilt bis 2029.

"Wir sind überglücklich, dass wir für unsere Heavenue für die nächsten Jahre endlich ein neues Zuhause gefunden haben", so Veranstalter Tom Fasshauer. "Die neue Heavenue wird größer und noch schöner als zuvor!" Versprochen wird ein "XXL-Glühweinpalast mit Sitzplätzen drinnen und draußen, ein 10 Meter langer Brunnen mit spektakulären Wasserfontänen" sowie ein drehender Weihnachtsbaum. Los geht es am 17. November um 11 Uhr. Die Heavenue wird täglich bis 22 Uhr (am Wochenende bis 23 Uhr) geöffnet sein.



Schon am 15. November dürfen sich Menschen in Hamburg wieder auf den Winterpride, den eigenen Angaben zufolge "buntesten Weihnachtsmarkt der Stadt", im Szene-Stadtteil St. Georg freuen. "Ob Glühwein, gute Vibes oder das perfekte Treffen mit euren Lieblingsmenschen  wir sind ready für euch!", erklärten die Veranstalter*innen. Los geht es jeweils um 12 Uhr. Der Weihnachtsmarkt ist jeden Tag bis 22 Uhr geöffnet, Freitag- und Samstagabend sogar bis Mitternacht.



In München und Frankfurt am Main starten die queeren Weihnachtsmärkte am 24. November. Pink Christmas in der bayerischen Landeshauptstadt findet wie den Vorjahren im Glockenbachviertel statt  dieses Jahr feiert der Markt seinen 20. Geburtstag. Zur Eröffnung hat sich neben Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) auch der Sänger und Komponist Johnny Logan, der drei Mal den Eurovision Song Contest gewinnen konnte, angekündigt. Die Veranstalter*innen hatten erst kürzlich für Aufregung gesorgt, weil sie die Zusammenarbeit mit der Münchner Aids-Hilfe aufgekündigt hatten (queer.de berichtete).

"Unsere Werte und Rechte zu verteidigen"

In Frankfurt lädt die Rosa Weihnacht dieses Jahr am Friedrich-Stoltze-Platz in der Nähe der Hauptwache wieder zu Glühwein ein. Dabei soll es aber nicht nur um Party gehen: "Pink Christmas ist nicht nur ein Weihnachtsmarkt, sondern eine Plattform des Widerstands und der Sichtbarkeit. Wir bieten Raum für Zusammenhalt und Weiterentwicklung  mit dem Bewusstsein, dass Veränderung notwendig ist, um unsere Werte und Rechte zu verteidigen", erklärte Veranstalter Robert Maier-Kares.



In mehreren Orten gibt es auch queere Events auf dem städtischen Weihnachtsmarkt: In Mannheim findet etwa ab dem 24. November der Pink Tuesday auf dem Weihnachtsmarkt am Wasserturm statt. In der Landeshauptstadt lädt der Stuttgarter Weihnachtsmarkt am 27. November zum Gaynachtsmarkt ein. Am 6. Dezember gibt es auch einen queeren Weihnachtsmarkt am Jugendkulturhaus Cairo in Würzburg.



Nun müssen nur noch die Temperaturen fallen, damit der Glühwein auch schmeckt. (cw)