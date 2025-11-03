Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55700

22 Jahre nach der Tat

Mord aus Schwulenhass: Cold-Case-Fall vor Landgericht Paderborn

Vor 22 Jahren war ein schwuler Kellner im westfälischen Bad Driburg ermordet worden. Nach einer neuen DNA-Untersuchung konnte die Polizei im Frühjahr schließlich einen Verdächtigen festnehmen. Nun startet der Prozess gegen den Mann.


Das Landgericht Paderborn verhandelt den Fall des Mordes an Tino Werner (Bild: René Mentschke / flickr / Polizei Bielefeld)

  • Heute, 12:50h 2 Min.

Das Landgericht Paderborn verhandelt in einem Cold-Case-Fall seit Mittwoch über einen 22 Jahre zurückliegenden mutmaßlichen Mord. Ein inzwischen 57 Jahre alter Mann soll im Herbst 2003 in Bad Driburg aus Hass auf Homosexuelle und akuter Geldnot seinen damals 29 Jahre alten schwulen Nachbarn Tino Werner getötet haben. Dabei soll er dem Kellner auch dessen Portemonnaie mit etwa hundert bis 150 Euro Bargeld gestohlen haben.

Der Tatverdächtige war im Mai an seinem Arbeitsplatz im Bergischen Land festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft (queer.de berichtete). Die Polizei in Bielefeld war dem mutmaßlichen Täter schließlich durch DNA-Untersuchungen auf die Spur gekommen. Den Ermittler*innen gelang es mit den neuesten wissenschaftlichen Standards, eine neue am Leichnam entdeckte DNA-Spur zu identifizieren.

Im Rahmen einer neuen DNA-Reihenanalyse war mehr als 120 Menschen, die Kontakt mit dem späteren Opfer hatten, Speichel entnommen worden. Schon unter den ersten zehn entnommenen Proben war das DNA-Profil gefunden worden, das auch an der Leiche festgestellt worden war.

- w -

Tatverdächtige täuschte Verreisen des Getöteten vor

Der Tatverdächtige soll in die Kellerwohnung seines Opfers eingedrungen und dieses niedergeschlagen haben. Anschließend soll er ein Verreisen des Getöteten vorgetäuscht haben, um eine schnelle Entdeckung der Tat zu verhindern. In dem Fall sind Verhandlungstage bis Mitte Januar angesetzt.

Die Angehörigen von Tino Werner haben bis heute den Schock nicht überwunden: Werner Neffe Marcel Rehermann sagte kürzlich gegenüber Radio Hochstift: "Die Verstorbenen unserer Familie liegen hier alle in Dringenberg auf dem Friedhof. Und so macht man natürlich regelmäßig seine Rundgänge. Und natürlich kommt dann immer die Tat wieder hoch, wenn man an dem Grab steht, ganz klar." (AFP/dk)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (6) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Boulevard
05.11.25 | Familienzuwachs in Kapstadt
Neuer Vierbeiner für Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne
04.11.25 | An der Seite von Partner A$AP Rocky
Rihanna feiert Red-Carpet-Comeback nach Geburt ihres dritten Kindes
04.11.25 | Jonathan Bailey
Historische Wahl: Der erste schwule "Sexiest Man Alive 2025"
04.11.25 | Polizeieinsatz
Berlin: Schüsse auf Büro von Shirin David
03.11.25 | Weitere Auszeichnung
"Humor mit Haltung": ESC-Moderatorin Hazel Brugger bekommt auch Bambi
03.11.25 | Nach Streit mit Ex-Mann Kevin Federline
Nicht mehr online: Britney Spears deaktiviert ihren Instagram-Account
Neu auf queer.de
Familienzuwachs in Kapstadt
Neuer Vierbeiner für Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne
"Goldener Kitt"
Saarbrücken: Stadtrat beschließt queeren Gedenkort
Gesundheit
Amt warnt vor gefährlichem Potenzmittel aus dem Internet
22 Jahre nach der Tat
Mord aus Schwulenhass: Cold-Case-Fall vor Landgericht Paderborn
Glühwein-Time!
Queere Weihnachtsmarkt-Saison eröffnet
Protestbewegung
30 Jahre "Wir sind Kirche": Wir reformbereit ist die katholische Kirche?
Benefizgala
"Künstler gegen Aids" feiert 40 Jahre Berliner Aids-Hilfe
Heimkino
"Sad Jokes" und "Nico" jetzt kostenlos auf arte.tv