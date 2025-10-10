Amt warnt vor gefährlichem Potenzmittel aus dem Internet

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  • Heute, 13:42h 1 Min.

Symbolbild (Bild: freepik)

Potenzmittel mit lebensgefährlichen Wirkstoffen: Das Landesuntersuchungsamt in Koblenz warnt vor dem im Internet bestellbaren Potenzmittel "Blue Horse". "Was das Mittel so gefährlich macht: Den Käufern wird verschwiegen, dass Tadalafil enthalten ist", schreibt das Amt. "Dabei kann der Wirkstoff Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Verdauungs- und Sehstörungen hervorrufen."

Tadalafil sei in Deutschland zulassungs- und verschreibungspflichtig und werde unter ärztlicher Aufsicht bei Erektionsstörungen eingesetzt. "Bei gleichzeitiger Einnahme mit einer Reihe von Herzmedikamenten drohen sogar lebensgefährliche Wechselwirkungen", hieß es.

Der Zoll habe im Herbst die Paste "Blue Horse" bei der Einfuhr entdeckt, besonders gefährlich bei dem Mittel sei: Der Tadalafil-Gehalt liege hierbei 400 Prozent über der zugelassenen Tagesdosis. "Potenzmittel mit nicht deklarierten Arzneistoffen sind leider keine Seltenheit", hieß es. Verbraucher*­innen werde dringend davon abgeraten, Potenzmittel im Internet zu bestellen. (cw/dpa)

