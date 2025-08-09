Neuer Vierbeiner für Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne

Heute, 14:41h 2 Min.

Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben ihre Familie um ein weiteres Mitglied erweitert. Das Paar verkündet auf Instagram, dass ein neuer Hund bei ihnen eingezogen ist. Der weiße Welpe trägt den Namen Georges und leistet nun Hündin Lilly Gesellschaft.



"Mit Georges' Ankunft im Haus wächst die Familie. Lilly ist nun nicht mehr allein in Kapstadt, sondern hat einen Bruder, mit dem sie spielen kann", schreibt Bousquet-Cassagne in seinem Instagram-Posting. Schumacher besitzt in Kapstadt ein luxuriöses Gästehaus namens "Villa Coloniale".



Bousquet-Cassagne zeigt sich begeistert von dem neuen Familienmitglied: "Er ist schon lebhaft und intelligent und so süß." Auf den veröffentlichten Fotos sind sowohl der französische Geschäftsmann als auch der ehemalige Formel-1-Pilot mit dem weißen Vierbeiner zu sehen.



Offenbar hat das Paar einen gemeinsamen Roadtrip unternommen, um den kleinen Hund bei sich aufzunehmen. "Wir sind Hunderte von Kilometern gefahren und durch wunderschöne Landschaften gereist, um ihn abzuholen", heißt es weiter in dem Posting. Neben Fotos von dem flauschigen Hündchen, das nicht viel größer ist als die Hände seiner neuen Besitzer, finden sich in dem Post auch einige Bilder von dieser Reise durch die südafrikanische Landschaft.



Schumacher und Bousquet-Cassagne sind bereits seit 2022 ein Paar. Kennengelernt haben sich der ehemalige Rennfahrer und der französische Geschäftsmann schon 2019 in Monaco. Ihre Beziehung machten sie erst im Juli 2024 öffentlich (queer.de berichtete). Seitdem zeigen sie sich regelmäßig auf Social Media als glückliches Paar. Zuletzt traten sie auch in der Spielshow "Wer weiß denn sowas?" gegeneinander an (queer.de berichtete).

Trauer in der Formel-1-Familie

In den sozialen Medien reagierten zahlreiche Fans erfreut auf die Neuigkeit über den Familienzuwachs. Unter den Beiträgen sammeln sich massig Herzen, Glückwünsche und liebevolle Kommentare, in denen Follower*innen dem Paar viel Freude mit ihrem neuen tierischen Familienmitglied wünschen.



Die Freude über Georges steht im Kontrast zu den traurigen Nachrichten die Schumachers Neffe, Mick Schumacher (26), nur einen Tag zuvor geteilt hat. Er trauert derzeit um seine Hündin Angie. "Angie war der beste Hund, den ich mir hätte wünschen können", schrieb er zu mehreren Fotos und einem kurzen Video auf Instagram. Darauf ist die Hündin mal als Welpe zu sehen, mal in seinen Armen. (spot/cw)

