Potsdam legt Aktionsplan für mehr Sichtbarkeit und Schutz queerer Menschen vor

Heute, 08:20h 2 Min.



Symbolbild: Menschen beim CSD Potsdam 2024 (Bild: IMAGO / Martin Müller)

Die Landeshauptstadt Potsdam hat einen Aktionsplan für mehr Sichtbarkeit, Akzeptanz und Unterstützung queerer Menschen vorgestellt. Der unter dem Titel "Queeres Potsdam" veröffentlichte Plan bündelt erstmals konkrete Maßnahmen gegen Diskriminierung und zur Stärkung von Vielfalt in der Stadtgesellschaft, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte.



Das Konzept wurde auf Grundlage eines Beschlusses der Stadt­verordneten­versammlung in einem Beteiligungsprozess gemeinsam mit Vertreter*­innen der queeren Community, der Zivilgesellschaft, der Polizei, der Verwaltung und der Fraktionen erarbeitet. Ziel sei es, queer­feindlicher Gewalt vorzubeugen und die Gleichberechtigung von LGBTI zu fördern.



"Der Aktionsplan ist ein wichtiger Schritt, um Sichtbarkeit zu schaffen, Betroffene zu unterstützen und klare Maßnahmen gegen Diskriminierung in unserer Stadt auf den Weg zu bringen", sagte Potsdams Gleichstellungsbeauftragte Claudia Sprengel. Seit ihrem Amtsantritt im Juni 2023 habe sie den Austausch mit der queeren Community intensiviert  auch vor dem Hintergrund mehrerer queer­feindlicher Vorfälle.



In einem ersten Schritt richtet sich der Plan auf zwei Schwerpunkte: die Stadtverwaltung und die Öffentlichkeit. In der Verwaltung sollen Schulungen zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt angeboten werden, um eine diskriminierungssensible Praxis zu fördern. Öffentlichkeitswirksam sollen unter anderem queere Persönlichkeiten bei der Vergabe von Straßennamen berücksichtigt und Veranstaltungen wie der Christopher Street Day, der Queensday und dem Fahrrad Pride dauerhaft etabliert werden.



Sprengel betonte, die jüngsten Ereignisse hätten gezeigt, dass weitere Schritte notwendig seien, um queer­feindlichen Tendenzen entschieden entgegenzutreten. Der Aktionsplan solle regelmäßig überprüft und fortgeschrieben werden. Mit Haushaltsmitteln für 2025 sei dafür ein erster Grundstein gelegt worden. (cw)