Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55709
  • Heute, 08:29h 1 Min.

Henrike Müller (Bild: Grüne Fraktion Bremen)

Die Grünen haben Henrike Müller als neue Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft in Bremen nominiert. Die queere Grünen-Politikerin erhielt 114 von 120 abgegebenen Stimmen, wie ein Parteisprecher mitteilte. Die Bremische Bürgerschaft wird die 49-Jährige voraussichtlich nächste Woche als Senatsmitglied wählen.

Henrike Müller ist aktuell Fraktionsvorsitzende der Grünen in Bremen. Wer ihr Amt übernimmt, ist noch unklar. Die Politikwissenschaftlerin wurde 1975 in Dessau in Sachsen-Anhalt geboren, seit 2015 ist sie Mitglied der Bremischen Bürgerschaft.

Müller soll die Nachfolge von Kathrin Moosdorf (Grüne) antreten, die Anfang Oktober ihren Rücktritt erklärt hatte. Grund waren Ungereimtheiten rund um die Entlassung ihrer Staatsrätin in den Ruhestand. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Bremen
26.10.25 | Henrike Müller
Bremen bekommt queere Umweltsenatorin
12.10.25 | 22-Jähriger festgenommen
Schwules Paar in Bremen bedroht: "Ich bringe euch um"
04.09.25 | "Diskriminierender Äußerungen" missbilligt
Bremen: Evangelische Kirche distanziert sich von queer­feindlicher Hahne-Predigt
24.08.25 | Zeug*­innen gesucht
Bremen: 23-Jähriger nach CSD mit Messer bedroht
21.08.25 | Bremen
Nach brutaler Attacke auf trans Person: Polizei nimmt zwei Teenager fest
07.08.25 | Für "demokratischen Zusammenhalt"
CSD-Ausschluss: CDU bietet FDP Asyl an
-w-
Neu auf queer.de
Heimkino
Pee-Wee, die queere Ikone
Gewinnspiel
The Running Man
Berlin
Walking-Tour "Queere Held*­innen" durch den Nollendorfkiez
Queere Politikerin
Bremen: Henrike Müller als Umweltsenatorin nominiert
Brandenburg
Potsdam legt Aktionsplan für mehr Sichtbarkeit und Schutz queerer Menschen vor
Sachsen-Anhalt
Land zeichnet Queer­femi­nistisches Netzwerk Harz aus
Interview
"Diesen Schmerz spüre ich immer, wenn ich Filme mache"
Los Angeles
Kämpferische Rede: Kristen Stewart ist "so wütend" auf Hollywood