Walking-Tour "Queere Held*­innen" durch den Nollendorfkiez

  • Heute, 08:56h 1 Min.

Gedenktafel für die homo­sexuellen Opfer des Nationalsozialismus am U-Bahnhof Nollendorfplatz (Bild: Mann-O-Meter)

Eine neue Walking-Tour führt Interessierte durch die queere Geschichte des Berliner Nollendorfkiezes. Das Mann-O-Meter und Homolulu Berlin laden am 19. Dezember 2025 um 19 Uhr erstmals zur rund zweistündigen Tour "Queere Held*­innen" ein, die anschließend jeden dritten Freitag im Monat stattfindet.

Während des Rundgangs durch das queere Herz Berlins erfahren Teilnehmende mehr über das Leben und Wirken bekannter Persönlichkeiten wie Magnus Hirschfeld, Anita Augspurg, Christopher Isherwood, Claire Waldoff, Audre Lorde und Jürgen Baldiga. Auch weniger bekannte Figuren wie Dora Richter, Hilde Radusch oder Albrecht von Krosigk werden vorgestellt.

Die Tour beleuchtet unter anderem das weltweit erste öffentliche Coming-out, die Gründung der ersten schwulen Aktivistengruppe und das Institut für Sexualwissenschaft. Zudem werden historische Orte des queeren Nachtlebens der 1920er Jahre besucht, darunter eine der ältesten noch betriebenen queeren Bars der Welt.

Treffpunkt ist im Mann-O-Meter, Bülowstraße 106. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Am Ende der Tour kann ein Trinkgeld gegeben werden. Anschließend ist ein gemeinsames Beisammensein in einer Szenebar geplant. (cw)

