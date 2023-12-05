Sam Smith ließ sich nach Hänseleien als Kind operieren

Heute, 09:53h 2 Min.



Sam Smith spricht im Podcast über Probleme in der Jugendzeit (Bild: Universal Music)

Sam Smith (33) hat über die Gründe für eine Fettabsaugung in der Kindheit gesprochen. Der heutige Popstar habe sich nicht wohl gefühlt in seiner Haut, erzählte Smith im Podcast "Podcrushed" (ab Minute 26). "Für mich war es immer mein Gewicht. Meine Queerness war etwas, mit der ich umgehen konnte, aber als Kind war mein Gewicht das größte Problem." Das habe viele Hänseleien zur Folge gehabt. "Als ich 13 Jahre alt war, wurde ich an der Brust operiert, weil ich eine wachsende Brust hatte", so Smith weiter. "Es gab verschiedene Gründe dafür, aber hauptsächlich wurde ich so sehr gehänselt, dass ich in der Schule nicht schwimmen gehen konnte."



Das Umziehen in der Umkleidekabine sei "die Hölle" gewesen, schilderte Smith. "Deshalb habe ich mich mit 13 Jahren einer Fettabsaugung unterzogen." Der Eingriff habe kurzfristig etwas gebracht, der anschließende Brustverband sei aber über Wochen ein "Albtraum" gewesen, erklärte Smith. Die Operation habe am Ende nicht geholfen, "weil ich wirklich Essen liebe".



Smith ist für Hits wie "Stay With Me" (2014) und "Unholy" (2023) bekannt und definiert, dass der britische Musikstar gemeinsam mit der deutschen trans Sängerin Kim Petras aufgenommen hat. Für den Song wurde das Duo mit einem Grammy ausgezeichnet (queer.de berichtete).

- w -



Coming-out als nichtbinär im Jahr 2019

Im Jahr 2019 hatte sich Smith als genderqueer und nicht-binär geoutet (queer.de berichtete). Der Popstar hatte schon früher darüber gesprochen, sich als Kind einer Fettabsaugung unterzogen zu haben. (dpa/cw)