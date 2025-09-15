Mann-O-Meter sucht Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d)

Heute, 11:49h 2 Min.

Mann-O-Meter e.V., Berlins schwuler Checkpoint, sucht zum 1. April 2026 eine



Assistenz der Geschäftsführung



in Teilzeit.



Aufgabenbereich

● Allgemeine Verwaltungstätigkeiten, zum Beispiel:

● Buchhaltungs- und Verwaltungstätigkeiten (Einpflegen, Prüfen, Kontieren und Buchen von Belegen, Bearbeitung von Kreditkartenabrechnungen, Vorbereitung des Jahresabschlusses)

● Unterstützung bei der Erstellung und Prüfung von Verwendungsnachweisen sowie Ansprechpartner*in für Prüfer*­innen

● Bearbeitung und Weiterleitung der allgemeinen Korrespondenz (E-Mails und Post)

● Unterstützung im Bewerbungsmanagement (Stellenanzeigen, Sichtung von Bewerbungen, Einladungen/Absagen)

● Organisation und Koordination von Reparatur- und Renovierungsaufträgen, einschließlich Kommunikation mit externen Dienstleistern und Versicherungen

● Pflege interner Übersichten (z. B. Thekenstatistik, Getränkelisten, Mailverteiler)

● Organisatorische Vor- und Nachbereitung (z.B. Protokollführung) sowie Teilnahme an Sitzungen des Vorstandes sowie weiterer Gremientermine

● Urlaubs- und Krankheitsvertretung der Geschäftsführung (insbesondere Zahlungsverkehr, Barkassenverwaltung, Teilnahme an Dienstbesprechungen sowie allgemeine Koordinationsaufgaben)

● Unterstützung der Mitarbeitenden bei der Digitalisierung der Arbeitsprozesse



Anforderungen

● Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation

● Fundierte Kenntnisse in der Buchhaltung

● gute Kenntnisse im Zuwendungsrecht wären wünschenswert

● Sehr gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang mit MS Office sowie anderen gängigen Softwareprogrammen

● Selbständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise

● Organisationsvermögen, Belastbarkeit und Teamfähigkeit



Wir bieten

● Eine unbefristete Teilzeitstelle (19,7 Wochenstunden)

● Vergütung in Anlehnung an den TV-L E8

● 30 Tages Jahresurlaub (bei einer 5-Tage-Woche-anteilig)

● Flexible Arbeitszeiten im Rahmen der betrieblichen Möglichkieten

● Kostenlose Getränke (Sprudel, Kaffee, Tee) während der Arbeitszeit

● Ein vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem engagierten Team

● Einen Arbeitsplatz in einem etablierten Beratungs- und Begegnungszentrum im Herzen Berlins



Bewerbung

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung (Bewerbungsschreiben sowie Nachweise wie zum Beispiel Zeugnisse oder Fortbildungsbescheinigungen gebündelt in einer pdf-Datei) bis zum 15. Februar 2026 ausschließlich per E-Mail an: