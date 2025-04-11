"Bar jeder Sicht" kämpft ums Überleben

Heute, 15:12h 2 Min.



Der Mainzer Szene-Treffpunkt bittet um Spenden (Bild: Bar jeder Sicht)

Die "Bar jeder Sicht", das queere Zentrum im Herzen von Mainz, steht vor einer ungewissen Zukunft. Nach über zwei Jahrzehnten droht dem gemeinnützigen Projekt in den kommenden Monaten die Insolvenz.



Grund seien nach Angaben des Trägervereins drastisch gestiegene Kosten  insbesondere für Personal, Lebensmittel, Gas, Wasser und Heizung  sowie das Ausbleiben dringend benötigter Fördermittel. "Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir ohne zusätzliche Unterstützung nicht mehr weitermachen können", sagte Vorstandsmitglied Diana Gläßer. "Unsere Kosten haben sich in den letzten Jahren nahezu verdoppelt, während die öffentliche Förderung stagniert. Trotz unzähliger Ehrenamtsstunden, Sparmaßnahmen und zusätzlicher Veranstaltungen reicht es einfach nicht mehr, um den Betrieb aufrechtzuerhalten."



Die "Bar jeder Sicht" ist seit vielen Jahren ein zentraler Ort für queeres Leben, Kultur und politische Bildung in Rheinland-Pfalz. Sie bietet Raum für Selbsthilfegruppen, Beratungsangebote, kulturelle Veranstaltungen und sichere Begegnungen. "Es wäre ein herber Verlust für Mainz und die gesamte queere Community, wenn dieser Ort verschwände", so Gläßer weiter. "Wir appellieren an die Politik, an Unterstützer*­innen und an alle Menschen, denen Vielfalt am Herzen liegt: Helft uns, die Bar jeder Sicht zu retten."

Um den Fortbestand des Zentrums zu sichern, ruft das Team nun zu ehrenamtlichem Engagement, Spenden und Fördermitgliedschaften auf. (pm/cw)

Spendenkonto



Sichtbar Mainz e.V.

IBAN: DE36 5519 0000 0405 0990 11

BIC: MVBMDE55

Verwendungszweck: Rettung Bar jeder Sicht