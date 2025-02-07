Lucy Diakovska: So schwierig war der Start mit Freundin Yasi



Lucy Diakovska präsentiert ihre neue Freundin auf Social Media (Bild: Instagram / lucydiakovska

Heute, 14:01h 3 Min.

Lucy Diakovska strahlt vor Glück. Ende Oktober hat die 49-Jährige ihre Beziehung zu Yasi Hofer (33) öffentlich gemacht. Jetzt schwärmte sie gegenüber RTL von ihrer neuen Liebe. Doch der Weg zur gemeinsamen Zukunft begann in einer Phase, die alles andere als glamourös war.



Mit einem romantischen Liebesbrief auf Social Media machte die No-Angels-Sängerin ihre Liebe publik. Die 33-jährige Yasi Hofer ist Gitarristin und Sängerin, die sowohl mit den No Angels als auch mit Superstar Helene Fischer (41) auf der Bühne stand. In ihrem emotionalen Posting beschrieb Lucy ihre Partnerin als jemanden, der "wie ein Blitz" in ihr Leben gekommen sei  "unerwartet, ehrlich, bedeutend".



Bei einem Event in Berlin sprach die deutsche ESC-Teilnehmerin von 2008 und Dschungelkönigin von 2024 jetzt offen über den ungewöhnlichen Beginn ihrer Beziehung. Es war demnach keine Love-Story wie aus dem Bilderbuch. Im Gegenteil: Diakovska lernte Hofer in einer "schweren Phase" ihres Lebens kennen, wie sie RTL erzählt. "Ich hatte Bronchitis, und ich sah alles andere als schön aus. Ich musste irgendwie unsere Shows durchboxen von der Band."



Genau in dieser Zeit kamen sich die beiden Frauen näher. Sie sei "empfänglich" gewesen für Eigenschaften ihrer neuen Partnerin: "Für ihre Stille, für ihre Weisheit, für ihre Weltoffenheit. Und dafür, dass sie meine Unzufriedenheit einfach angenommen hat. Ohne Wenn und Aber in diesem Moment." Deswegen ist sie sich sicher: "Wenn dich jemand einfach so ganz toll und besonders und wertvoll findet, dann kann eigentlich nichts schiefgehen."

Getragen auf Händen

Jetzt fühle sie sich von Hofer "auf Händen getragen, und das habe ich auch nie in meinem Leben erlebt". Für die Sängerin war es zudem genau der richtige Zeitpunkt, ihre Beziehung öffentlich zu machen. Hofers Geburtstag bot den perfekten Anlass, der Welt von ihrer großen Liebe zu erzählen.



"Sie ist so ein unglaublich toller Mensch, der so viel im Leben verdient. Und es gibt viele Menschen, die sie kennen, aber die wissen all diese wunderschönen Eigenschaften nicht, die sie trägt. Und durch diese Eigenschaften macht sie auch die Welt ein bisschen besser. Und ich hatte das wirklich große Bedürfnis, das auch für sie so auszusprechen", so Diakovska.



Auch mit den No Angels läuft es bei Diakovska gut: Die Tour "Still In Love With You  Summer 2025" zum 25. Jubiläum der Castingband lief so gut, dass sie noch verlängert wurde (queer.de berichtete). Zudem brachten die No Angels einen neuen Song heraus, der als Titellied des diesjährigen RTL-Spendenmarathons rauf- und runtergespielt werden wird (queer.de berichtete). (spot/cw)