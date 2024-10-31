Social-Media-User*­innen spotten über Timothée Chalamets "Vogue"-Cover

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  Heute, 14:12h

Timothée Chalamet ist völlig losgelöst von der Erde... (Bild: Condé Nast)

Der "Call Me By Your Name"-Darsteller Timothée Chalamet (29) ziert aktuell das Cover der amerikanischen "Vogue". Doch die Begeisterung hält sich stark in Grenzen. Stattdessen sorgt das Bild, das von Star-Fotografin Annie Leibovitz aufgenommen wurde, für humorvollen Spott und heftige Kritik.

Auf dem Titelbild schwebt der "Dune"-Darsteller vor einem sternenübersäten Hintergrund, gehüllt in einen fließenden cremefarbenen Mantel, ein weißes Rollkragen-Top und eine Hose mit Blumenprint, alles von Celine. Daneben steht: "Das Universum laut Timothée." Sein ernsthafter Gesichtsausdruck  wohl cineastisch gedacht  kommt bei vielen Social-Media-User*­innen allerdings eher komisch an.

Das Netz spottet über Timothée Chalamets "Vogue"-Cover  auch eine Kollegin

In Kommentaren machten sich viele über die futuristisch-kitschige Bildästhetik lustig. "Das sieht aus wie mit Microsoft Word 2012 zusammen gebastelt", heißt es dort etwa. Oder: "Canva und ChatGPT hatten hier ihren großen Auftritt." Eine Userin meint: "Cool. Dann kann ja jeder eine Vogue-Titelseite gestalten  sogar ich."

Eine geht sogar noch weiter: "Ich übertreibe nicht, aber das ist wahrhaftig das schlimmste Magazincover, das ich je gesehen habe. Das ist ein neues Tief." Eine weitere: "Ich kann nicht glauben, dass das 1. jemand entworfen hat, 2. es geprüft hat, 3. es genehmigt hat und 4. es veröffentlicht hat."

Auch Chalamets "Bones and All"-Co-Star Chloë Sevigny (50) konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. Unter einem Instagram-Video, das die Aufnahme parodiert, kommentierte sie schlicht: "Lmao", also kurz für "Ich lache mir den Arsch ab".

- w -

Dabei wurde für das Covershooting durchaus Aufwand betrieben: Die Weltraumaufnahme, die als Hintergrund dient, stammt von NASA, ESA und dem Hubble Heritage Team  echter Sternennebel also. Das Weltraum-Hintergrundmotiv passt zumindest symbolisch zum Film "Dune". Auch die dazugehörige Fotostrecke im Magazin ist im Dune-Stil gehalten  mit Sci-Fi-mäßigen Aufnahmen in einer weiten Wüstenlandschaft.

Ebenfalls besonders: Es ist Anna Wintours (76) letztes Cover als Chefredakteurin der Modezeitschrift, bevor sie den Posten offiziell an ihre Nachfolgerin Chloe Malle (39) übergibt. Sie hatte bereits im Juni ihren Abschieb nach 37 Jahren auf dem Chefposten bekanntgegeben (queer.de berichtete). (spot/cw)

