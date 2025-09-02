Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55740

Musikpreis

Grammy Awards 2026: Lady Gaga in sieben Kategorien nominiert

Am 1. Februar 2026 werden in Los Angeles wieder die Grammy Awards verliehen. Am Freitag wurden die nominierten Künstler*innen verkündet.


Archivbild: Lady Gaga bei einem Konzert im Jahr 2022 (Bild: Raph_PH / wikipedia)
  • Heute, 09:46h 2 Min.

Kendrick Lamar (38) hat wohl mit die besten Chancen auf einen oder mehrere Grammys bei der Verleihung im kommenden Februar. Nachdem am 7. November die nominierten Künstler*innen verkündet wurden, darf der Rapper auf bis zu neun Auszeichnungen hoffen. Auch Lady Gaga (39) könnte kräftig abräumen. Die Sängerin ist in sieben Kategorien nominiert  und auch Produzent Jack Antonoff (41) ist sieben Mal vorgeschlagen. Unter anderem Sabrina Carpenter (26) darf sich über sechs Nominierungen freuen.

Bereits für die Verkündung der Nominierten wurde ein großes Staraufgebot aufgefahren. Wer sich Chancen auf den begehrten Musikpreis ausmalen darf, wurde unter anderem am 7. November von Carpenter, Chappell Roan, Doechii, Nicole Scherzinger, Sam Smith, Karol G sowie Sharon, Kelly und Jack Osbourne verkündet. Die Angehörigen des im Juli verstorbenen Ozzy Osbourne kamen auch kurz auf den legendären Musiker zu sprechen.

- w -

Album und Song des Jahres

In der Kategorie "Album des Jahres" sind Bad Bunny für "Debí tirar más fotos", Justin Bieber mit "Swag", Sabrina Carpenter für "Man's Best Friend" sowie Clipse mit "Let God Sort Em Out" vorgeschlagen. Ihnen stellen sich Lady Gaga mit "Mayhem", Kendrick Lamar mit "GNX", Leon Thomas mit "Mutt" und Tyler, the Creator mit "Chromakopia".

Die Auszeichnung als "Song des Jahres" kann an "Abracadabra" (Lady Gaga), "Anxiety" (Doechii), "Apt." (Rosé, Bruno Mars), "DtMF" (Bad Bunny), "Golden" (Huntr/X), "Luther" (Kendrick Lamar, SZA), "Manchild" (Sabrina Carpenter) oder "Wildflower" (Billie Eilish) gehen.

Direktlink | Lady Gagas "Abracadabra" könnte der "Song des Jahres" werden
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

"Swag", "Man's Best Friend" und "Mayhem" sind etwa auch als bestes "Pop Vocal Album" vorgeschlagen. Linkin Park, die Deftones und Yungblud dürfen beispielsweise auf einen Award für das beste Rock-Album hoffen.

Warum ist Taylor Swifts "The Life of a Showgirl" nicht nominiert?

Viele Grammys hat sie schon gewonnen, im nächsten Februar kann Taylor Swift allerdings nicht für ihr neues Album "The Life of a Showgirl" ausgezeichnet werden. Die Platte stand gar nicht erst zur Wahl für eine Nominierung. Der Grund dafür ist, dass bei den Grammys nur Songs und Alben ausgezeichnet werden können, die zwischen Ende August 2024 und Ende August 2025 veröffentlicht worden sind. "The Life of a Showgirl" ist erst im Oktober erschienen.

Über die Gewinner*innen entscheiden Mitglieder der Recording Academy, darunter etwa Künstler*innen, Songwriter*innen und Produzent*innen. Die Verleihung der Grammy Awards soll am 1. Februar in Los Angeles stattfinden. Die vollständigen Listen in den insgesamt 95 unterschiedlichen Kategorien können auf der offiziellen Webseite der Grammys eingesehen werden. (cw/spot)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (9) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Lady Gaga
10.10.25 | In Mailand
Lady Gaga am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" gesichtet
08.09.25 | US-Musikpreise
MTV Video Music Awards: Lady Gaga räumt ab
04.09.25 | Serientipp
Outcast Pride
04.09.25 | Stimmverlust drohte
Lady Gaga muss Konzert in letzter Sekunde absagen
03.09.25 | Kreisch!
Punktlandung: Lady Gaga bringt neues "Wednesday"-Lied heraus
02.09.25 | Bild des Tages
Erstes Bild ist da: Diese Rolle übernimmt Lady Gaga in "Wednesday"
-w-
Neu auf queer.de
Praxisnahe Anregungen
Neuer Leitfaden für queer­freundliche Kommunalpolitik
Buchtipp
Trans, verliebt und einsam: Queeres Lieben ist politisch
Bildband
Ein queerer Blick auf den Ukraine-Krieg
Musikpreis
Grammy Awards 2026: Lady Gaga in sieben Kategorien nominiert
Bild des Tages
Lesbische Liebe in einer Sekte
Video des Tages
Zeitgenössische Kindermusik mit queerer Perspektive
Gewinnspiel
Zwei Menschen
Fotografie
Hüllenlose Heten