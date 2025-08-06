Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  • Heute, 12:52h 1 Min.

Cover der neuen Broschüre

Das Queere Netzwerk NRW hat eine neue Broschüre mit dem Titel "Queere Kommunalpolitik  Ein Leitfaden für Städte und Gemeinden in NRW" herausgegeben. Der Leitfaden soll Kommunen dabei unterstützen, queere Bürger*­innen besser zu fördern und zu schützen.

Die Publikation enthält praxisnahe Empfehlungen in 17 Handlungsfeldern  darunter Schutzräume, Familie, Sport und Kultur  und zeigt auf, wie Städte und Gemeinden queer­freundliche Maßnahmen einzeln oder als umfassenden Aktionsplan umsetzen können. Ziel ist es, Vielfalt sichtbar zu machen und die Sicherheit queerer Menschen im Alltag zu stärken.

"Ob queere Menschen im Alltag gleichberechtigt und angstfrei leben können, entscheidet sich direkt vor Ort", sagte Heike Kivelitz vom Vorstand des Queeren Netzwerks NRW. In den Kommunen zeige sich, ob Politik den Mut habe, für Akzeptanz einzutreten und queeres Leben sichtbar zu machen.

Die 32-seitige Broschüre kann ab sofort kostenlos über den Online-Shop des Queeren Netzwerks NRW bestellt werden. Darüber hinaus steht sie als PDF zum Download zur Verfügung. (cw)

