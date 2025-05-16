Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Erlös geht an Queeramnesty

Nemo versteigert ESC-Outfit für guten Zweck

  • Heute, 06:31h 1 Min.

Nemos Glitzeroverall wurde für 3.514 Franken versteigert (Bild: Ricardo)

Das beim Eurovision Song Contest (ESC) 2025 in Basel getragene Outfit von Eurovision-Gewinner*in Nemo ist für 3.514 Franken (3.770 Euro) versteigert worden. Das für die nichtbinäre Person maßgeschneiderte Bühnenkostüm wurde über die Onlineplattform Ricardo angeboten.

Der sexy Overall wurde vom Briten Beau Tiger Ray entworfen und ist mit 55.000 Swarovski-Kristallen besetzt. "Dieses Outfit ist perfekt für die Aktion", erklärte Nemo. "Es ist Teil unseres ESC-Siegs und der Austragung hier in der Schweiz. Ich sehe darin ein Stück Geschichte, das wir damit geschrieben haben, und bin sehr stolz darauf."

Die Auktion fand im Rahmen des nationalen Secondhand Day statt, der am 8. November bereits zum sechsten Mal auf nachhaltigen Konsum aufmerksam machte. Wer Nemos Kleidungsstück erworben hat und was die Person damit vorhat, ist nicht bekannt. Der gesamte Erlös der Aktion geht an Queeramnesty, eine Gruppe innerhalb von Amnesty International Schweiz, die sich für die Rechte von LGBTI-Personen einsetzt.

Nemo hatte mit dem Song "The Code" den ESC 2024 gewonnen. Das schwarze Glitzeroutfit war einer der Hingucker unter den ESC-Outfits, die diesen Frühling in Basel auf der Bühne zur Schau gestellt wurden. Nemo präsentierte darin den neuen Song "Unexplainable". (cw)

