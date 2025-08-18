Bambi für Bully Herbig als Mutmacher

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  • Heute, 10:00h 1 Min.

Michael Bully Herbig als Winnetouch in "Das Kanu des Manitu" (Bild: Constantin Film)

Der Münchner Schauspieler und Regisseur Michael Bully Herbig erhält den Ehrenpreis der Bambi-Jury als Mutmacher. "In Zeiten wie wir sie gerade erleben, brauchen wir Menschen, die uns zum Lachen bringen", sagte Jens-Peter Behr, stellvertretender Chefredakteur der Funke-Programmzeitschriften und Mitglied der Bambi-Jury.

Herbig schaffe, "wofür ihm alle dankbar sind: Er lässt das ganze Land lachen." Was der 57-Jährige anfasse, werde zu Gold. "Sein 'Kanu des Manitu' ist wieder auf dem Weg zum erfolgreichsten Film des Jahres. Von seiner Comedy-Show 'LOL: Last One Laughing' bei Prime Video können wir nicht genug bekommen  was Bully anfasst, wird zu Gold", so Behr. "Und er ist nicht zu stoppen  wir wollen auch nichts weniger als das."

Der Bambi ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Gala wird an diesem Donnerstag live aus den Bavaria Filmstudios auf Prime Video gestreamt (ab 20:15 Uhr). Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in mehr als zwölf Kategorien vergeben. Zu den Preisträger*­innen gehört unter anderem die schweizerische Komikerin Hazel Brugger, die dieses Jahr Co-Moderatorin beim Eurovision Song Contest war (queer.de berichtete). (dpa/cw)

