Medienpreis
Bambi für Bully Herbig als Mutmacher
- Heute, 10:00h 1 Min.
Michael Bully Herbig als Winnetouch in "Das Kanu des Manitu" (Bild: Constantin Film)
Der Münchner Schauspieler und Regisseur Michael Bully Herbig erhält den Ehrenpreis der Bambi-Jury als Mutmacher. "In Zeiten wie wir sie gerade erleben, brauchen wir Menschen, die uns zum Lachen bringen", sagte Jens-Peter Behr, stellvertretender Chefredakteur der Funke-Programmzeitschriften und Mitglied der Bambi-Jury.
Herbig schaffe, "wofür ihm alle dankbar sind: Er lässt das ganze Land lachen." Was der 57-Jährige anfasse, werde zu Gold. "Sein 'Kanu des Manitu' ist wieder auf dem Weg zum erfolgreichsten Film des Jahres. Von seiner Comedy-Show 'LOL: Last One Laughing' bei Prime Video können wir nicht genug bekommen was Bully anfasst, wird zu Gold", so Behr. "Und er ist nicht zu stoppen wir wollen auch nichts weniger als das."
Der Bambi ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Gala wird an diesem Donnerstag live aus den Bavaria Filmstudios auf Prime Video gestreamt (ab 20:15 Uhr). Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in mehr als zwölf Kategorien vergeben. Zu den Preisträger*innen gehört unter anderem die schweizerische Komikerin Hazel Brugger, die dieses Jahr Co-Moderatorin beim Eurovision Song Contest war (queer.de berichtete). (dpa/cw)
