"Sexiest Man Alive" Jonathan Bailey: So denkt er über das Thema Kinder

Gestern, 15:43h 2 Min.

Der britische Schauspieler Jonathan Bailey, der vergangene Woche als erster offen schwuler Mann vom US-Magazin "People" zum "Sexiest Man Alive 2025" gekürt worden ist, hat in einem neuen Interview über die Möglichkeit gesprochen, Vater zu werden.



In der Winterausgabe der britischen Männer-Zeitschrift "Esquire", die am Donnerstag erscheint, präsentiert der 37-jährige Star aus "Wicked" und "Bridgerton" nicht nur ausgewählte Modestücke, sondern gibt auch einige private Einblicke. So sagt der Brite: "Es gibt offensichtlich unzählige Kinder, die Liebe und Unterstützung dringend benötigen. Ich habe das große Privileg, schwul zu sein  es gibt keine biologische Uhr. Es ist ein unglaubliches Privileg, überhaupt Kinder haben zu können, nicht wahr?" Das Nachwuchsthema scheint aber bei ihm aktuell nicht ganz oben auf der Agenda zu stehen: "Ich bin mir dessen als Idee, als Konzept bewusst, aber im Moment ist es mir nicht so präsent."

Könnte er Kinder überhaupt durchs Studium bringen?

Der Schauspieler hatte bereits vor wenigen Tagen mit "People" darüber gesprochen, ob er Vater werden möchte. "Wenn alles passt, ganz bestimmt." Er könne sich durchaus vorstellen, Kinder zu unterstützen. Dann fügte er jedoch noch hinzu: "Obwohl ich sie wahrscheinlich überhaupt nicht durchs Studium bringen könnte." Er könne ihnen auch keine Fremdsprache beibringen, da er höchstens nach einem Glas Rotwein ein wenig Französisch spreche, scherzte Bailey. "Aber vielleicht lernen sie es ja doch, und so lerne ich es."



Jonathan Bailey wird in Kürze wieder im Kino zu sehen sein: In "Wicked: Teil 2" übernimmt er wieder die Rolle des Prinzen Fiyero Tigelaar. Das Musical kommt am 20. November in die deutschen Lichtspielhäuser. (spot/cw)