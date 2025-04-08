Nach Homophobie-Vorwürfen: Jörg Dahlmann attackiert Olivia Jones im Fummel

Gestern, 16:56h 2 Min.

Fußballkommentator Jörg Dahlmann hat seine am Donnerstag ausgestrahlte "Runden der Schande" in der ProSieben-Show "Das große Promi-Büßen" nicht verwunden: Der 66-Jährige veröffentlichte ein Video, in dem er Moderatorin Olivia Jones attackiert  und zwar in einem trashigen Drag-Look und mit etwas unbeholfener "schwuler" Sprache.



In dem Video ging er darauf ein, dass er über Japan bei einem Fernsehkommentar 2021 vom "Land der Sushis" gesprochen hatte, was als rassistisch kritisiert worden war. Jones, so behauptete Dahlmann, habe in einer geschnittenen Szene eine zweifelhafte Äußerung gemacht  nämlich, dass sie den Terminus "Land des Sushis" als Alternative vorgeschlagen habe. Dies könne aber ebenso rassistisch ausgelegt werden, behauptete Dahlmann. Bislang gibt es allerdings keine Bestätigung von ProSieben oder Olivia Jones, ob diese Äußerung wirklich gefallen ist.



Freilich hatte Jones Dahlmann in ihrer Büßer-Sendung noch andere Äußerungen zur Last gelegt, allen voran seine Homophobie im Dschungelcamp: Im Januar war Dahlmann als Teilnehmer der RTL-Realityshow sauer geworden, als ihn eine Mitkandidatin falsch verstanden hatte und fragte: "Du bist auch schwul?" Seine empörte Antwort: "Ich rede mit dir drei Tage nicht mehr, nachdem du gesagt hast, ich bin schwul. Ich bin zu 100 Prozent heterosexuell!" (queer.de berichtete).

- w -



"Was war das für eine schräge Reaktion von dir? Hast du was gegen Schwule?", fragte Jones. Sie warf ihm auch vor, Schwule als Klischee zu betrachten.



Ein weiteres Thema beim "Promi-Büßen" ist Dahlmanns Abneigung gegenüber geschlechtergerechter Sprache. Gegenüber Jones erklärte Dahlmann, Gendern sei eine "Zwangsjacke", in die er nicht hineingesteckt werden möchte. "Da hört der Spaß jetzt wirklich auf", so die Dragqueen. Sie argumentierte, es gehe dabei um "Höflichkeit, Rücksichtnahme und Respekt." Olivia mahnte: "Worte können die Welt verändern oder verletzten".



"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags bei ProSieben oder vorab im Streamingportal Joyn. (cw)