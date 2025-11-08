https://queer.de/?55769
Sachbuch
Neues Handbuch zur queeren Jugendarbeit erschienen
Das "Handbuch Queere Jugendarbeit" versammelt erstmals das Wissen, die Erfahrungen und Perspektiven von rund 60 Expert*innen aus Forschung, Praxis und Aktivismus sowie junger queerer Menschen.
Ein neues Standardwerk zur queeren Jugendarbeit ist erschienen. Das von Folke Brodersen und Simon Merz herausgegebene "Handbuch Queere Jugendarbeit" (Amazon-Affiliate-Link ) versammelt erstmals das Wissen, die Erfahrungen und Perspektiven von rund 60 Expert*innen aus Forschung, Praxis und Aktivismus sowie junger queerer Menschen. Das Werk zeigt praxisnah, wie vielfältig queere Jugendarbeit heute gestaltet wird und welche Bedeutung sie für die offene Kinder- und Jugendhilfe hat.
Das "Handbuch Queere Jugendarbeit" ist Anfang November 2025 im Verlag etece buch erschienen
In fast 70 Beiträgen behandeln die Autor*innen Themen wie sexuelle Bildung, Transitionsprozesse, antirassistische und neurodivergenzsensible Ansätze, Schutzkonzepte oder Teamzusammensetzungen. Beiträge zu "Queer Joy" oder zur Arbeit in ländlichen Räumen verdeutlichen, dass queere Jugendarbeit sowohl haupt- als auch ehrenamtlich umgesetzt werden kann.
Begleitet wird das Buch von Geleitworten unter anderem der Bundestagsabgeordneten Nyke Slawik, von Kim Trau, Marco Linguri und Lilo Wanders. Entstanden ist es in der Akademie Waldschlösschen Stiftung Rainer Marbach und Ulli Klaum. Gefördert wurde das Projekt durch die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und die Heinrich Dammann Stiftung.
Das Handbuch richtet sich an Fachkräfte aus Pädagogik, Sozialarbeit, Jugendhilfe und Bildungsarbeit sowie an Eltern und Unterstützer*innen. Es soll laut Herausgeber*innen ein Nachschlagewerk und eine Inspirationsquelle für queere und nicht-queere Fachkräfte gleichermaßen sein.
Die Buchpremiere findet am 13. November 2025 im Gunda-Werner-Institut in Berlin statt, moderiert von Kim Trau. (cw)
Folke Brodersen, Simon Merz (Hg.): Handbuch Queere Jugendarbeit. Was junge Queers stärkt und wie wir Offene Jugendarbeit gestalten. 272 Seiten. etece buch. Berlin 2025. Taschenbuch: 20 (ISBN 9783982463667). E-Book: 10
