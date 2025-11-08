Neues Handbuch zur queeren Jugendarbeit erschienen



Symbolbild: Queere Jugendliche auf dem Weg zu einer Pride-Demonstration (Bild: andyqfv / unsplash

Heute, 08:13h 2 Min.

Ein neues Standardwerk zur queeren Jugendarbeit ist erschienen. Das von Folke Brodersen und Simon Merz herausgegebene "Handbuch Queere Jugendarbeit" (Amazon-Affiliate-Link ) versammelt erstmals das Wissen, die Erfahrungen und Perspektiven von rund 60 Expert*innen aus Forschung, Praxis und Aktivismus sowie junger queerer Menschen. Das Werk zeigt praxisnah, wie vielfältig queere Jugendarbeit heute gestaltet wird und welche Bedeutung sie für die offene Kinder- und Jugendhilfe hat.

Das "Handbuch Queere Jugendarbeit" ist Anfang November 2025 im Verlag etece buch erschienen

In fast 70 Beiträgen behandeln die Autor*­innen Themen wie sexuelle Bildung, Transitionsprozesse, antirassistische und neurodivergenzsensible Ansätze, Schutzkonzepte oder Teamzusammensetzungen. Beiträge zu "Queer Joy" oder zur Arbeit in ländlichen Räumen verdeutlichen, dass queere Jugendarbeit sowohl haupt- als auch ehrenamtlich umgesetzt werden kann.



Begleitet wird das Buch von Geleitworten unter anderem der Bundestags­abgeordneten Nyke Slawik, von Kim Trau, Marco Linguri und Lilo Wanders. Entstanden ist es in der Akademie Waldschlösschen  Stiftung Rainer Marbach und Ulli Klaum. Gefördert wurde das Projekt durch die Bundes­stiftung Magnus Hirschfeld und die Heinrich Dammann Stiftung.



Das Handbuch richtet sich an Fachkräfte aus Pädagogik, Sozialarbeit, Jugendhilfe und Bildungsarbeit sowie an Eltern und Unterstützer*­innen. Es soll laut Herausgeber*­innen ein Nachschlagewerk und eine Inspirationsquelle für queere und nicht-queere Fachkräfte gleichermaßen sein.

Die Buchpremiere findet am 13. November 2025 im Gunda-Werner-Institut in Berlin statt, moderiert von Kim Trau. (cw)

Infos zum Buch



Folke Brodersen, Simon Merz (Hg.): Handbuch Queere Jugendarbeit. Was junge Queers stärkt und wie wir Offene Jugendarbeit gestalten. 272 Seiten. etece buch. Berlin 2025. Taschenbuch: 20  (ISBN 9783982463667). E-Book: 10 