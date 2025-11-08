Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55769

Sachbuch

Neues Handbuch zur queeren Jugendarbeit erschienen

Das "Handbuch Queere Jugendarbeit" versammelt erstmals das Wissen, die Erfahrungen und Perspektiven von rund 60 Expert*innen aus Forschung, Praxis und Aktivismus sowie junger queerer Menschen.


Symbolbild: Queere Jugendliche auf dem Weg zu einer Pride-Demonstration (Bild: andyqfv / unsplash)

  • Heute, 08:13h 2 Min.

Ein neues Standardwerk zur queeren Jugendarbeit ist erschienen. Das von Folke Brodersen und Simon Merz herausgegebene "Handbuch Queere Jugendarbeit" (Amazon-Affiliate-Link ) versammelt erstmals das Wissen, die Erfahrungen und Perspektiven von rund 60 Expert*innen aus Forschung, Praxis und Aktivismus sowie junger queerer Menschen. Das Werk zeigt praxisnah, wie vielfältig queere Jugendarbeit heute gestaltet wird und welche Bedeutung sie für die offene Kinder- und Jugendhilfe hat.

- w -


Das "Handbuch Queere Jugendarbeit" ist Anfang November 2025 im Verlag etece buch erschienen

In fast 70 Beiträgen behandeln die Autor*­innen Themen wie sexuelle Bildung, Transitionsprozesse, antirassistische und neurodivergenzsensible Ansätze, Schutzkonzepte oder Teamzusammensetzungen. Beiträge zu "Queer Joy" oder zur Arbeit in ländlichen Räumen verdeutlichen, dass queere Jugendarbeit sowohl haupt- als auch ehrenamtlich umgesetzt werden kann.

Begleitet wird das Buch von Geleitworten unter anderem der Bundestags­abgeordneten Nyke Slawik, von Kim Trau, Marco Linguri und Lilo Wanders. Entstanden ist es in der Akademie Waldschlösschen  Stiftung Rainer Marbach und Ulli Klaum. Gefördert wurde das Projekt durch die Bundes­stiftung Magnus Hirschfeld und die Heinrich Dammann Stiftung.

Das Handbuch richtet sich an Fachkräfte aus Pädagogik, Sozialarbeit, Jugendhilfe und Bildungsarbeit sowie an Eltern und Unterstützer*­innen. Es soll laut Herausgeber*­innen ein Nachschlagewerk und eine Inspirationsquelle für queere und nicht-queere Fachkräfte gleichermaßen sein.

Die Buchpremiere findet am 13. November 2025 im Gunda-Werner-Institut in Berlin statt, moderiert von Kim Trau. (cw)

Infos zum Buch

Folke Brodersen, Simon Merz (Hg.): Handbuch Queere Jugendarbeit. Was junge Queers stärkt und wie wir Offene Jugendarbeit gestalten. 272 Seiten. etece buch. Berlin 2025. Taschenbuch: 20  (ISBN 9783982463667). E-Book: 10 

Links zum Thema:
» Mehr Infos zum Buch und Bestellmöglichkeit bei amazon.de 

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (3) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Buch
11.11.25 | Buchtipp
Bodymorphing mit der Wahlfamilie
11.11.25 | Mehrfachbeziehungen
Bis zu 500.000 erwachsene Menschen leben in Deutschland poly
09.11.25 | Buchtipp
Dieses Buch gehört in jeden Biologie-Unterricht!
09.11.25 | Buchtipp
Eine queere Abrechnung mit Leistung, Disziplin und Konkurrenz
09.11.25 | Homo­sexuelle Literaturgeschichte
Klaus Manns "Der fromme Tanz" wird 100 Jahre alt
08.11.25 | Buchtipp
Trans, verliebt und einsam: Queeres Lieben ist politisch
-w-
Neu auf queer.de
Nur noch heterosexuelles Dating
Auf Anordnung der chinesischen Regierung: Apple schmeißt schwule Dating-Apps raus
Dank Halloween und Biopic
"Thriller" wieder in den Top Ten: Michael Jackson schreibt Geschichte
Hohe Ehre
"Göttin des Pop": Cher bekommt Bambi
Gewinnspiel
15 Liebesbeweise
Sachbuch
Neues Handbuch zur queeren Jugendarbeit erschienen
Buchtipp
Bodymorphing mit der Wahlfamilie
Bild des Tages
Ständer als Kunstwerke der Natur
Video des Tages
"Eine wichtige Beobachtung aus den USA"