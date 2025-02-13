"Göttin des Pop": Cher bekommt Bambi

Heute, 09:39h 2 Min.

Megastar Cher bekommt in diesem Jahr einen Bambi. Sie werde bei der Verleihung in München als "Legende" ausgezeichnet und den Preis entgegennehmen, teilte der Burda-Verlag am Dienstag mit. "Cher ist eine Legende, weil sie nie aufgehört hat, sie selbst zu sein  laut, stolz und unerschrocken", erklärte Jury-Mitglied Alexandra Link. "Sie inspiriert Generationen von Künstlerinnen und setzt sich mit Leidenschaft für die LGBTQ+ Community, die Aidshilfe, soziale Gerechtigkeit und den Tierschutz ein", so Link weiter. "Bis heute steht sie für Selbstbestimmung, Stärke und die Macht, sich immer wieder neu zu erfinden."



Die 79-Jährige, die schon mit 19 und dem Duett "I Got You Babe" weltberühmt wurde, sei die "Göttin des Pop", "eine der einflussreichsten Persönlichkeiten unserer Zeit" und habe immer wieder musikalische Maßstäbe gesetzt, teilte Burda mit. Insgesamt verkaufte die Grammy-Preisträgerin laut Burda-Verlag weltweit mehr als 140 Millionen Tonträger. Auch als Schauspielerin machte die Amerikanerin mit Filmen wie "Die Hexen von Eastwick" und "Mondsüchtig" eine Weltkarriere.

"Leuchtfeuer der Mitmenschlichkeit"

Cher habe in ihrer mehr als sechs Jahrzehnte dauernden Karriere "nicht nur die Unterhaltungsindustrie revolutioniert, sondern auch mit ihrem unermüdlichen Einsatz für soziale Gerechtigkeit und den Schutz von Mensch und Tier weltweit Maßstäbe gesetzt", urteilte die Jury. "Cher ist ein Leuchtfeuer der Mitmenschlichkeit, des Mutes und der Transformation."



Bereits 2001 war Cher mit einem Bambi ausgezeichnet worden  damals in der Kategorie "Pop international". Ob es die neue Auszeichnung in ihren Trophäenschrank schafft, ist allerdings fraglich, da die Sängerin zu den meistausgezeichneten Stars gehört und hunderte (weit wichtigere) Awards nach Hause nehmen konnte, darunter einen Oscar, einen Grammy, einen Emmy und drei Golden Globes.



Der Bambi wird zu den bedeutendsten Medien- und Fernsehpreisen in Deutschland gezählt. Die Gala wird am Donnerstag ab 20:15 Uhr live aus den Münchner Bavaria Filmstudios auf Prime Video gestreamt.



Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in mehr als zwölf Kategorien vergeben. Weitere bereits bekannte Preisträger sind Model Heidi Klum, Filmemacher Michael "Bully" Herbig und Komikerin Hazel Brugger (queer.de berichtete). (dpa/dk)