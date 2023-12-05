Geht Hubert Fella ins Dschungelcamp?



Hubert Fella im Juli 2025 (Bild: IMAGO / Gartner)

Heute, 01:51h 2 Min.

Die neue Staffel von "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" (IBES) soll in wenigen Wochen starten. Wer wirklich nach Australien fliegt, hat RTL noch nicht mitgeteilt. Es gibt aber schon reichlich Spekulationen. Eines neuen Berichts zufolge könnte auch Hubert Fella (57) dabei sein.



Fella ist bekannt aus mehreren Doku-Soap- und Reality-TV-Formaten sowie als Partner von TV-Tausendsassa Matthias Mangiapane (42). Das schwule Paar hat etwa bereits vor einigen Jahren gemeinsam am "Sommerhaus der Stars" teilgenommen. Die "Bild"-Zeitung berichtet jetzt, dass Fella im Januar ins Dschungelcamp gehen könnte. Aus Produktionskreisen will man erfahren haben, dass die Verhandlungen nahezu abgeschlossen sind  und er "ganz, ganz oben" auf der Wunschliste der Köpfe hinter dem beliebten Format stehen soll.

Hubert Fella könnte sich Tipps von Matthias Mangiapane holen

Tipps für die Teilnahme könnte er sich von Mangiapane holen, der selbst schon bei IBES war. "Enttäuscht bin ich nicht, ganz ehrlich", sagte er damals laut des Senders nach seinem Auszug. "Ich bin mega happy, auf Platz fünf gelandet zu sein. Ich habe ja gedacht, dass ich viel, viel früher gehen muss." Ob Fella aber wirklich mitmischt? RTL wollte sich gegenüber der Tageszeitung nicht zu den möglichen Teilnehmer*innen der neuen Staffel vorab äußern.

Der Sender wird vermutlich kurz vor Start der Staffel verkünden, welche Promis diesmal an "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" teilnehmen. Spekulationen gab es bisher bereits etwa über Mirja du Mont, Vincent Gross, Simone Ballack, Eva Benetatou, Hardy Krüger Jr. und Gil Ofarim. (cw/spot)