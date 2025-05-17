Schwuler Ex-OB Witt im Landtag zum Bürgerbeauftragten gewählt

Heute, 13:16h 3 Min.

Der im Mai als Oberbürgermeister von Neubrandenburg zurückgetretene Silvio Witt ist im Landtag zum Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden. Der 47-jährige parteilose Politiker und Künstler erhielt 44 Ja- und 14 Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen.



Insgesamt waren 70 Stimmen abgegeben worden, allerdings waren neun ungültig. Ein Sprecher der AfD-Fraktion sagte, dass Mitglieder seiner Fraktion ihre Stimmzettel ungültig gemacht hätten, weil Witt sich entgegen der üblichen Vorgehensweise als Kandidat für das Amt nicht in der Fraktion vorgestellt habe. Die rechtsextreme Fraktion verfügt über 13 Sitze im Landtag. Die AfD hatte sich bereits im Vorfeld wegen dessen Engagements für die Regenbogenfahne gegen den offen schwulen Kandidaten ausgesprochen und ihm "Spaltung" vorgeworfen (queer.de berichtete).

Kandidat 48 Stunden vor der Wahl vorgeschlagen

Die Regierungsfraktionen SPD und Linke hatten Witt erst am Montag als ihren Kandidaten für das Amt des Bürgerbeauftragten präsentiert  48 Stunden vor der Wahl im Landtag. Das stieß auch bei der CDU-Fraktion auf Kritik, die dieses Vorgehen stillos nannte.



Witt gehört keiner Partei an. Er hatte Ende Oktober den Johannes-Stelling-Preis der SPD-Landtagsfraktion für Zivilcourage erhalten (queer.de berichtete). Er habe sich trotz erheblicher Widerstände konsequent für ein buntes, tolerantes und weltoffenes Neubrandenburg eingesetzt, lobte die Jury.

Als OB nach Streit mit homophober Stadtvertretung zurückgetreten

Der offen schwule Witt hatte im Herbst 2024 seinen Rücktritt angekündigt, nachdem die Stadtvertretung ein Regenbogenfahnen-Verbot für den Hauptbahnhof ausgesprochen hatte (queer.de berichtete). Der Antrag war von einem rechtspopulistischen Kommunalpolitiker gestellt worden, der Witt immer wieder wegen seiner sexuellen Orientierung attackiert hatte (queer.de berichtete). Seine Amtszeit endete im Mai diesen Jahres. Insgesamt war Witt zehn Jahre lang OB der Stadt gewesen. Witt folgt als Bürgerbeauftragter Christian Frenzel (SPD) nach, der jüngst Staatssekretär im Innenministerium wurde.



Was tut der Bürgerbeauftragte?



An den Bürgerbeauftragten kann sich jeder wenden, der sich von einer Behörde ungerecht behandelt fühlt. Der Beauftragte ist unabhängig und unparteiisch und bietet regelmäßig Sprechstunden im ganzen Land an. Er soll sich überdies besonders um die Belange von Menschen mit Behinderung kümmern. Als Polizeibeauftragter ist er Ansprechpartner für Mitarbeiter aus diesem Bereich, die über Missstände informieren wollen.



Aus Neubrandenburg kamen Glückwünsche für Witt. Er habe die Stadt über viele Jahre mit Weitblick, Tatkraft und einem offenen Ohr für die Menschen geprägt, erklärten OB Nico Klose und die Bürgerbeauftragte der Stadt, Conny Kapler. "Die Nähe zu den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger war immer ein Markenzeichen seiner Arbeit."



Nach seinem Rücktritt als Oberbürgermeister kehrte Witt kurzzeitig als Künstler auf die Bühne zurück  zuvor war er Kabarettist gewesen. Aktuell tourt er mit einem Loriot-Leseabend durch das Land. Sein Amt soll er nach Worten des SPD-Fraktionsvorsitzenden Julian Barlen Anfang 2026 antreten. (dpa/dk)