"Sex and the City"-Ikone Sarah Jessica Parker feiert mit Queen Camilla in London

US-Schauspielerin Sarah Jessica Parker (60) hat in London königliche Luft geschnuppert: Der "Sex and the City"-Star traf Königin Camilla (78). Die beiden prominenten Damen plauderten bei einem Empfang in der royalen Residenz Clarence House miteinander, wie Bilder der Veranstaltung zeigen.



Sarah Jessica Parker gehörte dieses Jahr zur Jury für den "Booker Prize", den der Schriftsteller David Szalay für seinen Roman "Flesh" erhielt. Camilla gab den Empfang für Autoren und Unterstützer der literarischen Auszeichnung und begrüßte dabei auch den Serienstar.



Parker hatte sich auf das Treffen mit der Ehefrau von König Charles (76) offenbar gut vorbereitet. Die Schauspielerin machte einen Knicks, bevor sie Camilla die Hand schüttelte und sich für die Einladung bedankte, wie in einem Video zu sehen ist, das Royal-Reporterin Rebecca English auf Instagram geteilt hat.



Sie verriet Camilla zudem, dass ihre Aufgabe in der Jury des Literaturpreises "aufregend" für sie gewesen sei, "vor allem, weil ich Teil dieser Gruppe sein durfte, in der alle außergewöhnlich und klug sind". Die Schauspielerin, die seit ihrer Kindheit ein großer Buchfan ist, fügte hinzu: "Wir hatten so viel zu besprechen und sind von so wunderbaren, spannenden Autoren umgeben."

- w -



Dunkles Outfit für den royalen Empfang

Sarah Jessica Parker ist wie ihre berühmte Serienfigur Carrie Bradshaw bekannt für ihre ausgefallene Mode. Die 60-Jährige erschien zu dem Empfang bei Königin Camilla in einem Satinkleid, zu dem sie eine schwarze Vintage-Jacke von Dior kombinierte. Dazu trug sie eine Perlenkette, rosa Schuhe von Rene Caovilla und eine glitzernde Tasche von Sonia Rykiel. Ihre Haare ließ sie offen über die Schultern fallen. Queen Camilla präsentierte bei der Veranstaltung eine weiße, gepunktete Bluse zu einem dunklen Kleid und Stiefel. (spot/cw)