Homo-Hasser attackieren Mann auf Wormser Marktplatz

Heute, 14:04h 2 Min.



Die Polizei bittet um Hilfe aus der Öffentlichkeit (Bild: Henning Schlottmann / wikipedia

Am Montagnachmittag haben nach Polizeiangaben zwei Männer einen 31-Jährigen beleidigt und körperlich attackiert. Die Tat habe nach bisherigen Erkenntnissen ein homophobes Motiv. Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe, um die Tatverdächtigen ausfindig machen zu können.



Der Tathergang: Gegen 15:30 Uhr befand sich der 31-jährige Wormser auf dem Marktplatz, als er von zwei ihm unbekannten Männern zunächst homo­sexuellenfeindlich beleidigt wurde. Kurz darauf stießen die beiden Tatverdächtigen ihr Opfer zu Boden und drückten dessen Kopf auf den Asphalt. Nur dank des Einschreitens eines unbeteiligten Passanten ließen die beiden Männer von dem Wormser ab, der bei der Tat Schürfwunden am Kopf erlitt.



Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend auf Fahrrädern, höchst wahrscheinlich E-Bikes in der Farbe Schwarz und Blau, in Richtung Dom. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, konnten die Männer aber nicht finden.

Täterbeschreibung der Polizei

Die Tatverdächtigen beschreibt die Wormser Polizei so: Beide sind zirka 40 Jahre alt, einer der beiden hatte dunkle Haare, einer trug eine Mütze, beide hatten gebräunte Haut und waren dunkel gekleidet.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer (06241) 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter an die Polizei übermittelt werden. (cw)