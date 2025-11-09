Eine Reise durch Berlins sexpositive Räume

Heute, 08:59h 2 Min.

Erinnerst Du Dich an den Lockdown? Als die entleerten Dancefloors sich nach Körpern sehnten? Wo sollten wir hin mit unserer Sehnsucht? Wo sollten wir hin mit unserem Begehren? Wo sollten wir hin mit unserem Fleisch?



Inspiriert von dem Gefühl der Abgeschnittenheit und Sehnsucht des Lockdowns beginnt der experimentelle Dokumentarfilm "Truth or Dare" von Maja Classen. Aus den Distanz-Interviews entspinnen sich fragmentarische Erzählungen von Menschen, die aus verschiedenen Teilen der Welt, die alle nach Berlin kamen, um hier ein Zuhause in der queeren sexpositiven Szene zu finden.

Sehnsucht nach Freiheit, Anerkennung und Zugehörigkeit

Die Protagonist*innen erzählen Geschichten von tröstenden Dates aus Liebeskummer, Geschichten von Flucht aus faschistischen Elternhäusern. Es geht um die Entdeckung des eigenen queeren Körpers, die Notwendigkeit von Konsens-Praktiken und den Struggle um Anerkennung selbstbestimmter Sexarbeit.



Während wir durch das nächtliche Berlin und menschenleere Clubräume gleiten, hören wir ihre Stimmen: Erzählungen einer diversen Community, die sich nach Freiheit, Anerkennung und Zugehörigkeit sehnt. (cw/pm)

Infos zum Film



Truth or Dare. Dokumentarfilm. Deutschland 2024. Regie: Maja Classen. Mitwirkende: Dita Rita Scholl, Ann Antidote, Nicky Miller, Rob Talin, Diana Kleimenova. Laufzeit: 75 Minuten. Sprache: englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 18. Verleih: Poison. Kinostart: 13. November 2025