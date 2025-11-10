Was haben Sie beim Zaubertraining gelernt, Justice Smith?

Von

Die Arbeitsbedingungen, wenn es darum geht, Interviews mit Hollywood-Schauspieler*innen zu führen, sind meistens nicht wirklich ideal. In der Regel ist viel zu wenig Zeit eingeplant dafür, dass viel zu viele Journalist*innen Fragen stellen wollen, und wenn das Ganze dann auch noch virtuell vom heimischen Laptop aus stattfindet, kann man seinem Gegenüber noch nicht einmal in die Augen schauen.



Im Fall des Films "Die Unfassbaren 3  Now You See Me" (ab 13. November 2025 im Kino) erwiesen sich die Umstände des Pressetags als besonders unergiebig. Justice Smith, der dieses Mal einen von mehreren jungen Magier*innen spielt, die an der Seite der altbekannten Truppe (darunter Jesse Eisenberg und Woody Harrelson) in einen möglichen Diamantenraub verwickelt werden, stand nur gemeinsam mit Ariana Greenblatt und Dave Franco Rede und Antwort  und kam dabei vergleichsweise wenig zu Wort. Und über Privates wollte der queere 30-jährige sowieso nicht sprechen. Drei kleine Fragen konnten wir ihm immerhin trotzdem stellen.



Grund genug, an dieser Stelle mal wieder einen der spannendsten Schauspieler seiner Generation zu feiern, den man neben Mainstream-Produktionen wie dieser (oder "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben") natürlich auch aus Filmen wie dem kleinen queeren Meisterwerk "I Saw the TV Glow" von Jane Schoenbrun kennt.

Justice, welche Rolle spielt Magie in Ihrem Leben, sei es im wörtlichen oder im übertragenen Sinne?



Ich verkneife mir da jetzt mal lustige Sprüche und beantworte das ganz ernsthaft. Für mich liegt die Magie des Lebens in den ganz einfachen, kleinen Dingen. Manchmal kommt es vor, dass ich einen Anflug von Überwältigung spüre und mich verrenne in den Abgründen meiner Gedanken. Da hilft es mir dann immer am meisten, mich auf die ganz schlichten Details des Alltags zu konzentrieren. Ein Händedruck. Oder zum Beispiel der Wind auf meiner Haut. Ein Sonnenstrahl, der nachmittags durchs Fenster kommt. Der Moment, in dem ich meine Freunde zum Lachen bringe. Das klingt nach Banalitäten, aber für mich können sie magisch sein.



Kreative Einfälle sind ihre Spezialität (v.l.n.r.): Charlie (Justice Smith), Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merrit McKinney (Woody Harrelson) und Henley Reeves (Isla Fisher) in "Die Unfassbaren 3  Now You See Me" (Bild: Leonine Studios)

Mit echter Magie mussten Sie sich für "Die Unfassbaren 3  Now You See Me" aber sicherlich trotzdem auch beschäftigen, oder?



Klar. Wir hatten vor Beginn der Dreharbeiten rund einen Monat lang Zaubertraining im berühmten Magic Castle in Los Angeles, das unter anderem der Sitz der Academy of Magical Arts ist. Das war eine sehr coole Erfahrung, denn da haben wir wirklich hinter die Kulissen blicken dürfen und Dinge über die Zauberei erfahren, die das Publikum normalerweise natürlich nie wissen dürfte. Außerdem haben wir selbst viel gelernt und geübt, nicht zuletzt Kartentricks. Wobei am Ende davon nur noch ziemlich wenige im finalen Film auch zu sehen sind.

Klingt da Frust durch?



Nein, keine Sorge. So ist das beim Film ja ganz oft. Von Frust konnte im Gegenteil bei "Die Unfassbaren 3" kein bisschen die Rede sein. Und das sage ich nicht nur, weil ich hier neben Ariana und Dave sitze. Wir hatten so viel Spaß bei den Dreharbeiten. Vielleicht nicht unbedingt, als wir die Szenen im Louvre von Abu Dhabi gedreht haben, denn da fand ich die Hitze echt schwer erträglich. Vor allem weil wir alle irgendwie Leder und schwere Sweatshirts trugen. Selten so geschwitzt! Aber ansonsten war die Arbeit echt ein Fest. Und unsere freien Tage zusammen sowieso. Vor allem Antwerpen behalte ich in bester Erinnerung. Der Zoo dort ist fantastisch. Und die belgische Schokolade erst recht.



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Infos zum Film



Die Unfassbaren 3  Now you see me. Thriller. USA 2025. Regie: Ruben Fleischer. Cast: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Ariana Greenblatt, Justice Smith, Dominic Sessa, Rosamund Pike. Laufzeit: 112 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Verleih: Leonine. Kinostart: 13. November 2025