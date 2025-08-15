Sarah Jessica Parker erhält Golden-Globe-Ehrenpreis

Heute, 16:54h 2 Min.

Am 8. Januar 2026 wird der Schauspielerin Sarah Jessica Parker (60) eine besondere Ehre zuteil: Der "Sex and the City"-Star erhält den Carol Burnett Award der Golden Globes. Damit würdigen die Veranstalter*­innen ihre prägenden Beiträge zur Fernsehlandschaft über mehrere Jahrzehnte hinweg. Die Trophäe wird ihr während der neu eingeführten CBS-Sondersendung "Golden Eve" überreicht, wie die Golden Globes bekanntgaben. "Golden Eve" findet drei Tage vor der eigentlichen Golden-Globes-Gala statt.



"Sarah Jessica Parkers Karriere verkörpert genau den Geist des Carol Burnett Awards", erklärt Helen Hoehne, Präsidentin der Golden Globes, in einem Statement. Ihre bahnbrechende Wirkung auf das Fernsehen und ihr Engagement für das Geschichtenerzählen auf der Bühne wie auf der Leinwand hätten unauslöschliche Spuren in der Populärkultur hinterlassen.



Die Golden Globes würdigten Parkers Laufbahn auch via Social Media als "ikonisch, furchtlos und fabelhaft". Ihre Art des Geschichtenerzählens habe über Jahrzehnte hinweg Spuren auf den Bildschirmen hinterlassen und Generationen mit ihrem Charme, ihrer Kreativität und ihren außergewöhnlichen Beiträgen zum Fernsehen inspiriert, heißt es in dem Beitrag.



Sechsfache Golden-Globe-Gewinnerin



Für Parker ist es nicht die erste Begegnung mit den Golden Globes  im Gegenteil. Die Schauspielerin hat bereits sechs der begehrten Trophäen in ihrer Karriere gewonnen. Ihre erste Auszeichnung erhielt sie im Jahr 2000 als beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie für ihre legendäre Rolle als Carrie Bradshaw in "Sex and the City". In derselben Kategorie gewann sie fünfmal hintereinander, zuletzt 2004. Zusätzlich wurde sie für ihre Arbeit in "The Family Stone" und "Divorce" nominiert.

Ellen DeGeneres und Ryan Murphy haben den Preis bereits erhalten

Der Carol Burnett Award selbst hat eine noch recht junge Geschichte. Erstmals 2019 vergeben, ging die Auszeichnung zunächst an die Namensgeberin Carol Burnett höchstpersönlich. Seitdem erhielten Ellen DeGeneres, Norman Lear, Ryan Murphy und Ted Danson diese besondere Ehrung für ihre Verdienste um das Fernsehen. (spot/cw)