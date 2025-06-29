Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55801

Country-Legende über Patentochter

Dolly Parton: Diese Lebensphilosophie teilt sie mit Miley Cyrus

In ihrem neuen Buch blickt Dolly Parton auf ihre außergewöhnliche Karriere zurück. Dabei verrät die Country-Ikone auch, welche Lebenseinstellung sie mit Patentochter Miley Cyrus verbindet.


Dolly Parton (li.) hat ihre Patentochter Miley Cyrus lieb (Bild: Curtis Hilbun / wikipedia, Raph_PH / wikipedia)

  • Heute, 17:08h 2 Min.

Mit knapp 80 Jahren hat Dolly Parton noch längst nicht genug vom Showgeschäft. In ihrem neuen Buch "Star of the Show: My Life on Stage" lässt die Country-Legende ihre jahrzehntelange Karriere Revue passieren. Parallel arbeitet die 79-Jährige an einem Broadway-Musical über ihr Leben, das 2026 Premiere feiern soll. Besonders am Herzen liegt ihr dabei naturgemäß eine Künstlerin: ihre Patentochter Miley Cyrus (32).

"Ich liebe sie. Sie probiert immer wieder Neues aus. Manches funktioniert großartig, manches nicht, aber sie hat viel gelernt", erklärt Parton in ihrem Buch laut "People" über Cyrus, "wenn du nicht den Mut hast, etwas auszuprobieren, wirst du es nie erfahren. Das ist im Grunde auch meine Philosophie." Diese Haltung prägte auch Partons eigenen Weg  vom Country-Star zur Hollywood-Schauspielerin in Filmen wie "Magnolien aus Stahl" (1989): "Man muss in Dinge hineinwachsen, und man muss aus Dingen herauswachsen."

Die Verbindung zwischen Dolly und Miley geht weit über das Patenschaftsverhältnis hinaus. Die beiden haben mehrfach zusammengearbeitet, etwa am Song "Rainbowland" auf Mileys 2017er-Album "Younger Now". Für ihr eigenes Rockalbum "Rockstar" aus dem Jahr 2023 nahm Parton gemeinsam mit Cyrus eine Duett-Version von deren Hit "Wrecking Ball" auf.

- w -

Auch Miley Cyrus spricht nur in den höchsten Tönen von Dolly Parton

Miley spricht ebenfalls über Dolly Parton immer nur mit vollstem Respekt. In einem Interview mit dem "CR Fashion Book" im September bezeichnete die 32-Jährige Parton zum Beispiel als einen ihrer "Leitsterne" in der Branche. Besonders in schweren Zeiten  wie während der verheerenden Waldbrände in Los Angeles 2025  denke sie an ihre Patentante. "Durch ihre Musik und ihr Talent, Menschen glücklich zu machen, war sie immer wie Medizin in solchen Momenten", sagte Cyrus. Dolly habe ihr beigebracht, dass Entertainer gerade in Krisenzeiten nicht aufgeben dürften: "Es ist unsere Pflicht, eine Quelle der Freude und Inspiration zu sein." (spot/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (2) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Dolly Parton
12.10.25 | Video des Tages
Die Stärke und Schönheit des Coming-outs
09.10.25 | Video-Statement
Dolly Parton: "Ich bin noch nicht tot"
08.10.25 | Sie hat Konzerte verschoben
Für kranke Sängerin: Dolly Partons Schwester bittet um Gebete
29.09.25 | Von Dezember 2025 auf September 2026
Gesundheitliche Probleme: Dolly Parton verschiebt Shows in Las Vegas
05.08.25 | Heldin für Dragqueens und Konservative
Optimistin mit Tiefgang: Hommage an Dolly Parton
29.06.25 | Las-Vegas-Rückkehr nach 32 Jahren
Dolly Parton: Comeback-Konzerte nach 90 Minuten ausverkauft
-w-
Neu auf queer.de
Country-Legende über Patentochter
Dolly Parton: Diese Lebensphilosophie teilt sie mit Miley Cyrus
Carol Burnett Award als TV-Ikone
Sarah Jessica Parker erhält Golden-Globe-Ehrenpreis
Kontroverse
Streeck-Aussage zur Versorgung Älterer löst Widerspruch aus
Fahndung dauert an
Staatsanwaltschaft: Liebich weiterhin nicht in Haft
Kulturstaatsminister im "Zeit"-Interview
Weimer: "Lasst uns den Kulturkampf in der politischen Mitte gemeinsam beenden!" 
Synode in Dresden
EKD distanziert sich von ihrer eigenen queer­feindlichen Orientierungshilfe
Interview
Was haben Sie beim Zaubertraining gelernt, Justice Smith?
"Es ist wirklich ein ekelhaftes Haus"
"Schrotthaufen": Bill Kaulitz hat sein Nachbarhaus gekauft