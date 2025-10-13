"Moritz sollte sich daran erinnern, warum er sich in Robin verliebt hat"

Heute, 08:31h 4 Min.

Nach intensiven Monaten bei der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) verabschiedet sich Fabian Hanis von seiner Gastrolle als Robin. Der Schauspieler blickt auf eine prägende Zeit zurück  voller Spielfreude, Emotionen und neuer Erfahrungen. Besonders bewegt hat ihn die Vielschichtigkeit seiner Figur, die zwischen Wut und Zartheit schwankt. "Diese Gegensätze haben mir unglaublich viel Raum gegeben, Robin mit Leben zu füllen", sagt Hanis.



Im Interview spricht er über berührende Momente am Set, seine persönliche Entwicklung und darüber, warum er sich nun neuen Projekten widmen möchte. Ein mögliches Comeback schließt er dabei nicht aus. Die letzte Folge mit ihm läuft am Montag, den 17. November 2025 um 19:40 Uhr bei RTL.

Wenn du deine Zeit bei GZSZ in fünf Worten zusammenfassen müsstest  welche wären das?



Ausprobieren, Spielfreude, Alltag, intensiv und neu.



Was hat dich an der Rolle Robin besonders gereizt?



Mich hat fasziniert, dass Robin zwei Extreme in sich trägt: Auf der einen Seite diese unbändige Wut, die plötzlich aus ihm herausbricht  und auf der anderen eine fast welpenhafte Zartheit. Diese Gegensätze haben mir viel Raum gegeben, die Figur mit Leben zu füllen.



Welche Szene oder welcher Moment am Set wird dir dauerhaft in Erinnerung bleiben?



Die Szene, in der Robin in der WG am Tisch sitzt und den Brief seiner verstorbenen Mutter liest. Während des Drehs war ich selbst überrascht, was emotional plötzlich in mir vorging. Das war einer der intimsten Momente  für Robin als Figur und auch für mich als Schauspieler.



Gab es etwas, das dich während der Dreharbeiten überraschend geprägt oder verändert hat?



Ich habe gemerkt, dass man im Schauspiel tatsächlich eine Routine entwickeln kann. Wenn ich länger nicht drehe, denke ich schnell, ich hätte vergessen, wie man spielt. Durch die tägliche Arbeit über einen längeren Zeitraum bei GZSZ habe ich eine positive Routine gefunden  etwas, von dem ich vorher gar nicht wusste, dass es mir fehlt.

Mit wem aus dem Cast hast du am intensivsten zusammengearbeitet  und was nimmst du daraus mit?



Die Arbeit mit Patrick Heinrich war für mich am intensivsten. Trotz der emotionalen Szenen mit ihm war es immer sehr angenehm, gemeinsam zu drehen.



Was nimmst du für deine persönliche und schauspielerische Entwicklung aus dieser Zeit mit?



Ich habe für mich erkannt, dass ich nicht dauerhaft in einer Serie arbeiten möchte, die kein absehbares Ende für meine Figur hat. Ich brauche ein Ziel, einen klaren Bogen. Außerdem wurde mir noch einmal bewusst, dass Film und Serie nur im Zusammenspiel vieler Gewerke funktionieren  jede:r trägt einen wichtigen Teil zum Ergebnis bei.



Moritz (Lennart Borchert) und Robin (Fabian Hanis) hatten sich in der U-Bahn kennengelernt (Bild: RTL / Rolf Baumgartner)

Wie und warum verlässt deine Rolle den Berliner GZSZ-Kiez  und passt dieser Abschluss für die Figur?



Robin flüchtet und taucht unter. Ob er jemals wieder auftaucht, weiß derzeit niemand. Eigentlich gibt es für ihn nur eine logische Konsequenz: Er müsste für seine Taten einstehen  und ins Gefängnis gehen. Wird er das?



Was wünschst du der Rolle Moritz für die Zukunft?



Moritz sollte sich daran erinnern, warum er sich in Robin verliebt hat. Ich hoffe, dass er diese Qualitäten irgendwann in jemand anderem wiederfindet  in einer Person, die ihn nicht so sehr enttäuscht. Das wird aber sicher Zeit brauchen, nach allem, was passiert ist.



Wie geht es für dich nun weiter  worauf können wir uns freuen?



Ich möchte eigene Filme machen  natürlich nicht allein, sondern mit Profis an meiner Seite. Wann genau mein erster Film von und hoffentlich auch mit mir zu sehen sein wird, steht allerdings noch in den Sternen. (lacht)



Was glaubst du: Werden wir Robin bei GZSZ noch einmal wiedersehen?



Viele Rollen sind nach einiger Zeit bei GZSZ wieder aufgetaucht  warum also nicht auch Robin?

Vorschau (Achtung Spoiler!)



GZSZ-Folge 8.400 am Freitag, 14.11.2025 um 19:40 Uhr bei RTL

Robin nicht zu decken, doch der plant längst ein geheimes Treffen mit Robin. Tonis Worte lassen Moritz kurz zweifeln, ob er das Richtige tut, doch seine Sehnsucht nach Robin ist stärker.



GZSZ-Folge 8.401 am Montag, 17.11.2025 um 19:40 Uhr bei RTL

Während Toni über Moritz´ Laptop dessen Spur zur Kleingartenanlage verfolgt, kann Moritz Robin nicht davon überzeugen, sich zu stellen. Den beiden wird klar, dass das ein Abschied für immer ist. Moritz und Robin nehmen sich ein letztes Mal in die Arme  als Toni sie findet.



GZSZ-Folge 8.402 am Dienstag, 18.11.2025 um 19:40 Uhr bei RTL

Moritz hat Robin zur Flucht verholfen und deckt ihn vor Toni. Aus Liebeskummer entschließt er sich sogar kopflos, Robin ins Ausland zu folgen. Toni kann ihn in letzter Minute davon abhalten und macht ihm klar, dass er Robin nicht retten kann