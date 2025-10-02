Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Die Schwulen­beratung Berlin ist mit 270 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.

Wir suchen zum 01.01.2026 eine*n

Mitarbeiter*in für die Anti­diskriminierungs­stelle StandUp

im Umfang von 20h/Wo. Die Anti­diskriminierungs­stelle StandUp bietet Beratung und Unterstützung in Fällen von Diskriminierung auf Grund der sexuellen bzw. geschlechtlichen Identität und bei Mehrfachdiskriminierung.

Aufgabenbereich
● Beratung in Diskriminierungsfällen (Rechtliche Information, Stellungnahmen sowie Begleitung von Beschwerden, Konfliktgesprächen und Empowerment)
● Fachberatung von Akteur*­innen (Gesundheitswesen, Sozialträger, wissenschaftliche Institutionen)
● Gremienarbeit sowie Fachvorträge
● Konzeption und Erstellung von Materialien für Fachakteur*­innen, Community und Ratsuchende
● Datenerfassung und Analyse von Diskriminierungsfällen aufgrund der sexuellen und geschlechtlichen Identität und weiterer Merkmale
● Öffentlichkeitsarbeit (social media, Podcast "Queer's Anatomy", Newsletter u.a.)

Anforderungen
● (Fach-)Hochschulabschluss in Sozialwissenschaften, Erwachsenenpädagogik oder vergleichbar
● Erfahrung in der Anti­diskriminierungs­beratung, insbesondere Trans*-, Inter*- und Homofeindlichkeit sowie strukturelle und mehrdimensionale Diskriminierungen
● Fachkenntnisse des AGG und LADG inkl. Anwendungsbereiche
● Gute Kenntnisse der gesundheitlichen und psychosozialen Versorgungslandschaft in Berlin
● Erfahrung in Beratung/Empowerment der LSBTI*-Zielgruppe
● Zugehörigkeit zur oder gute Kenntnisse der LSBTI*-Community und deren Lebenswelten
● Strukturiertes, methodisches und selbständiges Arbeiten

Wir bieten u.a.
● Unbefristeter Arbeitsvertrag
● Entlohnung angelehnt an TV-L bis EG 10 je nach Qualifikation (Haustarif)
● 30 Tage Urlaub, Jobticket
● Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungen
● Mitarbeit in einem engagierten, multiprofessionellen Team

Bewerbungen
mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen/Zertifikaten in einer PDF-Datei bitte unter Nennung des Kennwortes A1/2025/07 Anti­diskriminierungs­stelle per E-Mail bis zum 30.11.2025 an jobs@schwulenberatungberlin.de

Weitere Informationen
bei Thomas D. Buchholz (Abteilungsleitung I) oder Leo Y. Wild (Teamleitung) unter (030) 44 66 88 -111 (Rückrufoption)

