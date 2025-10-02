Heute, 12:14h 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin ist mit 270 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.



Wir suchen zum 01.01.2026 eine*n



Mitarbeiter*in für die Anti­diskriminierungs­stelle StandUp



im Umfang von 20h/Wo. Die Anti­diskriminierungs­stelle StandUp bietet Beratung und Unterstützung in Fällen von Diskriminierung auf Grund der sexuellen bzw. geschlechtlichen Identität und bei Mehrfachdiskriminierung.



Aufgabenbereich

● Beratung in Diskriminierungsfällen (Rechtliche Information, Stellungnahmen sowie Begleitung von Beschwerden, Konfliktgesprächen und Empowerment)

● Fachberatung von Akteur*­innen (Gesundheitswesen, Sozialträger, wissenschaftliche Institutionen)

● Gremienarbeit sowie Fachvorträge

● Konzeption und Erstellung von Materialien für Fachakteur*­innen, Community und Ratsuchende

● Datenerfassung und Analyse von Diskriminierungsfällen aufgrund der sexuellen und geschlechtlichen Identität und weiterer Merkmale

● Öffentlichkeitsarbeit (social media, Podcast "Queer's Anatomy", Newsletter u.a.)



Anforderungen

● (Fach-)Hochschulabschluss in Sozialwissenschaften, Erwachsenenpädagogik oder vergleichbar

● Erfahrung in der Anti­diskriminierungs­beratung, insbesondere Trans*-, Inter*- und Homofeindlichkeit sowie strukturelle und mehrdimensionale Diskriminierungen

● Fachkenntnisse des AGG und LADG inkl. Anwendungsbereiche

● Gute Kenntnisse der gesundheitlichen und psychosozialen Versorgungslandschaft in Berlin

● Erfahrung in Beratung/Empowerment der LSBTI*-Zielgruppe

● Zugehörigkeit zur oder gute Kenntnisse der LSBTI*-Community und deren Lebenswelten

● Strukturiertes, methodisches und selbständiges Arbeiten



Wir bieten u.a.

● Unbefristeter Arbeitsvertrag

● Entlohnung angelehnt an TV-L bis EG 10 je nach Qualifikation (Haustarif)

● 30 Tage Urlaub, Jobticket

● Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungen

● Mitarbeit in einem engagierten, multiprofessionellen Team



Bewerbungen

mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen/Zertifikaten in einer PDF-Datei bitte unter Nennung des Kennwortes A1/2025/07 Anti­diskriminierungs­stelle per E-Mail bis zum 30.11.2025 an



Weitere Informationen

bei Thomas D. Buchholz (Abteilungsleitung I) oder Leo Y. Wild (Teamleitung) unter (030) 44 66 88 -111 (Rückrufoption)