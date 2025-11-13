Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  • Heute, 05:25h 2 Min.

Mainz

Symbolbild (Bild: Henning Schlottmann / wikipedia)

Eine 33-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann sind am Donnerstagabend in der Mainzer Wallstraße von einem Unbekannten verfolgt, queer­feindlich beleidigt und angegriffen worden. Das meldete das Polizeipräsidium Mainz am Freitag.

Die beiden Geschädigten befanden sich gegen 21:30 Uhr auf dem Heimweg. Sie merkten zunächst, dass der Unbekannte ihnen folgte und ihr Gespräch belauschte. Als die beiden sich über politische Themen unterhielten, äußerte der Mann plötzlich lautstark beleidigende homofeindliche und politisch motivierte Äußerungen und fragte den Mann gezielt nach seiner sexuellen Orientierung.

Im weiteren Verlauf ging der Täter auf den 37-Jährigen zu und schubste ihn zweimal. Anschließend wandte er sich der Frau zu und stieß auch sie. Beide blieben körperlich unverletzt. Als der Begleiter den Täter von ihr wegzog, konnte diese die Polizei verständigen. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Hauptbahnhof West. Eine Fahndung führte nicht zur Feststellung des Mannes.

Der Täter wird im Polizeibericht wie folgt beschrieben:

● männlich, ca. 30 Jahre alt
● schwarze 3/4-Hose
● barfuß
● T-Shirt
● schwarze Haare
● sprach Hochdeutsch
● stand möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer (06131) 65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden. (cw/pm)

