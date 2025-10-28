Fünf trans Frauen essen mit Papst Leo XIV. zu Mittag

Heute, 05:46h 2 Min.

Papst Leo XIV. wird am Sonntag erstmals auch trans Menschen zu einem gemeinsamen Mittagessen empfangen. Nach übereinstimmenden Medienberichten sind fünf trans Frauen zu der Begegnung in der Vatikanischen Audienzhalle eingeladen. Das Essen findet im Rahmen des Welttags der Armen statt, an dem der Papst traditionell rund 1.300 sozial benachteiligte Menschen bewirtet.

Die katholische trans Aktivistin Alessia Nobile hatte zuvor um eine Audienz beim Papst gebeten. Laut dem US-Journalisten Christopher Hale ("Letters from Leo") führte dies dazu, dass sie und vier weitere trans Frauen eine Einladung zu dem Mittagessen erhielten. Nobile äußerte demnach die Sorge, die katholische Kirche könne nach dem Tod von Papst Franziskus "die LGBTQ-Rechte zurückdrehen".

Alessia Nobile traf bereits Papst Franziskus

Nobile berichtete, sie hoffe auf ein offenes Gespräch mit Leo XIV. über die Lebensrealitäten von trans Katholik*innen. Als Jugendliche habe sie traumatische Erfahrungen in ihrer damaligen Pfarrgemeinde gemacht, nachdem ein Religionslehrer ihrer Familie eine Elektroschocktherapie nahegelegt habe.



Von Franziskus hingegen habe sie sich akzeptiert gefühlt. Sie traf den damaligen Papst erstmals im Juni 2022 während einer Audienz zusammen mit weiteren trans Frauen. Franziskus habe sie ermutigt, Vorurteile durch Offenheit abzubauen und selbstbewusst aufzutreten. In einem handschriftlichen Brief aus dem Jahr 2022 habe er sie als "Liebe Schwester" angesprochen.



Nobile gab an, sie habe Franziskus' Tod sehr betrauert und sei gemeinsam mit anderen trans Frauen zu seiner Beerdigung nach Rom gereist. Zugleich äußerte sie die Hoffnung, auch Leo XIV. könne eine ähnlich zugewandte Haltung einnehmen. (cw)