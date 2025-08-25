Landesberatungsstelle "TIN*MV" in Greifswald eröffnet

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  • Heute, 02:30h 2 Min.

Greifswald

Sozialministerin Stefanie Drese (Bild: StiftchenMV / wikipedia)

In Mecklenburg-Vorpommern hat eine neue landesweite Beratungs- und Bildungsstelle für trans, inter und nichtbinäre Menschen ihre Arbeit aufgenommen. Der Hauptsitz von "TIN*MV" befindet sich in Greifswald, wie das Sozialministerium mitteilte.

Sozialministerin Stefanie Drese betonte zur Eröffnung den hohen Bedarf an Unterstützung. "Viele Menschen suchen nach Orientierung, nach Austausch, nach einem offenen Ohr  oft in Situationen, die sehr persönlich, manchmal auch herausfordernd oder verunsichernd sind", sagte die SPD-Politikerin. Das Land fördert das als Modellprojekt angelegte Angebot in den Jahren 2025 bis 2027 jährlich mit 140.000 Euro.

Neben Einzelberatungen, die auch digital möglich sind, plant die Einrichtung Gruppenangebote, Workshops und Schulungen. Damit sollen verschiedene gesellschaftliche Bereiche für die Anliegen von trans, inter und nichtbinären Menschen sensibilisiert werden. Das Angebot richtet sich auch an Angehörige, Freund*­innen sowie an Fachkräfte aus Pädagogik, Therapie und Medizin. Auch Mitarbeitende von Behörden und kommunalen Einrichtungen können die Beratungsstelle nutzen.

Obwohl Strukturen und Online-Angebote noch im Aufbau seien, gebe es bereits erste Beratungen, die auf große Resonanz stießen, hieß es. Die Einrichtung setze ein sichtbares Zeichen für Vielfalt und Toleranz, sagte Drese. "Echte Akzeptanz entsteht nicht im stillen Kämmerlein  sie entsteht, wenn Menschen miteinander ins Gespräch kommen, wenn Fragen gestellt werden dürfen und wenn Wissen geteilt und verbreitet wird." (cw)

Links zum Thema:
» Homepage von "TIN*MV"

Greifswald
