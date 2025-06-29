Warum bei den No Angels kürzlich die Tränen kullerten

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55837
  • Heute, 07:40h 2 Min.

No-Angels-Sängerin Jessica Wahls (Bild: Sven Mandel / wikipedia)

Die No Angels haben einen Charity-Song veröffentlicht  was in der Vorbereitung zu einer tränenreichen Angelegenheit wurde. Die Arbeit am Lied "I still believe" wurde von starken Emotionen und einem großen Gemeinschaftsgefühl begleitet, wie die Popgruppe der Deutschen Presse-Agentur sagte. Es ist die Hymne des diesjährigen RTL-Spendenmarathons, bei dem für notleidende Kinder gesammelt wird.

"Der Videodreh ging sehr tränenreich daher", berichtete Sängerin Jessica Wahls der dpa. "Wir standen so zusammen, Schulter an Schulter und plötzlich spürte ich, dass irgendwer verkrampft. Und dann sah ich schon, dass Sandy die Tränen kamen." Innerhalb weniger Sekunden sei es bei den anderen Bandmitgliedern ähnlich gewesen. Bei den No Angels bahnten sich kollektiv Tränen den Weg. "Es war auf gewisse Weise magisch", sagte Wahls.

Die Situation von Kindern liegt der Band sehr am Herzen. "Das sind die, die für die Probleme, die auf sie zukommen, gar nichts können. Es sind auch die, die sich noch nicht selbst helfen können. Für sie muss man aktiv etwas tun und sie unterstützen", sagte Wahls. "Kinderseelen sind so verletzlich." Daher freue sich die Band, mit dem Lied helfen zu können. "Man fühlt sich ja manchmal auch hilflos und weiß gar nicht, wo man mit der Hilfe ansetzen soll."

Der RTL-Spendenmarathon beginnt am Donnerstag (20. November) um 18 Uhr  und wird ganze 30 Stunden dauern. Die Charity-Aktion feiert in diesem Jahr ihre 30. Ausgabe. Moderator und RTL-Charity-Chef Wolfram Kons wird sich mit der Sendung immer wieder in das RTL-Programm einklinken. Die No Angels präsentierten "I still believe" im Studio.

Zu den Unterstützer*­innen des Spendenmarathons zählen neben der Popband zahlreiche Prominente, etwa Fußballnationaltrainer Julian Nagelsmann mit Freundin Lena Wurzenberger. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (10) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt No Angels
09.11.25 | Musik
No Angels verraten die Geheimnisse ihrer WhatsApp-Gruppe
07.11.25 | Liebesglück nach schwerer Zeit
Lucy Diakovska: So schwierig war der Start mit Freundin Yasi
29.10.25 | Girl Power und kein Ende
No Angels verlängern Jubiläumstour: Diese Städte sind neu dabei
28.10.25 | Videoclip voller Liebe
"Lieblingsmensch": Lucy Diakovska zeigt erstmals ihre Freundin
10.10.25 | "I Still Believe"
Neuer Song: Die No Angels sind zurück
29.06.25 | Fühlinger See
"Rainbow Festival": Mit Regenbögen und Musik gegen Hetze
-w-
Neu auf queer.de
Frauenschwarm von Hollywood
Rock Hudson hätte 100. Geburtstag: Unvergessener Filmstar mit Geheimnissen
"Auf gewisse Weise magisch"
Warum bei den No Angels kürzlich die Tränen kullerten
Volkstrauertag
Totengedenken: Steinmeier erwähnt erstmals queere Menschen
Aidskrise
1994 nahm Tilda Swinton an 43 Beerdigungen teil
Mecklenburg-Vorpommern
Landesberatungsstelle "TIN*MV" in Greifswald eröffnet
Forschungsprojekt von Kirsten Plötz
Neue Studie über Sorgerechtsentzug bei lesbischen Müttern
Video des Tages
Wenn Emotion und Biochemie miteinander verschmelzen
Interview
Was bedeutet der epochale Machtwechsel in New York für Queers in den USA?