Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55841

Britischer Schauspieler

Jonathan Bailey: Fühlte mich als schwuler Schüler nicht sicher

Der "Wicked"-Star habe sich in seiner Schulzeit wie in einer Zwangsjacke gefühlt. Jetzt setzt er sich für ein Schulaufklärungsprojekt ein.


Bailey in dem Interview mit Sky News (Bild: Screenshot Youtube)

  • Heute, 12:39h 2 Min.

Hollywoodstar Jonathan Bailey hat über die Einschränkungen und Probleme gesprochen, die er in der Schule als schwuler Teenager erleben musste. "Mir wurde früh klar, dass das, worin ich so eindeutig und klar war  die Frage, wer ich bin -, nicht sicher war und nicht gefeiert wurde", erzählte der 37-jährige Brite der Plattform Sky News. "Und das fühlt sich an, als stecke man in einer Zwangsjacke."

Bailey, der schon früher über sein Schwulsein und seine Schulzeit gesprochen hat (queer.de berichtete), setzt sich für die britische Organisation "Just Like Us" ein, die ähnlich wie deutsche Projekte wie SCHLAU an Schulen über queere Themen aufklärt. Die Organisation stoße wichtige Gespräche an, "damit Kinder in ihren prägenden Jahren die Vielfalt der Menschen kennenlernen und Inklusion leben können", so der Schauspieler. "Das hätte mir in meiner Jugend sehr geholfen."

Direktlink
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Bailey spricht in dem Interview auch über Angstgefühle, Depressionen und Mobbing: "Ich habe das alles erlebt". Und eigentlich müsste sich Aufklärung an Eltern richten und sie dazu ermutigen, "ihren Kindern unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen und Identitäten näherzubringen, damit sie später neugierig, verständnisvoll und empathisch sind".

- w -

Filmstar und "Sexiest Man Alive"

Bailey erreichte mit seiner Rolle in der Netflix-Serie "Bridgerton" größere Bekanntheit und spielte zuletzt in dem Film "Jurassic World: Die Wiedergeburt" mit. In den "Wicked"-Filmen, deren zweiter Teil diese Woche in die deutschen Kinos kommt, spielt er den Prinzen Fiyero. Anfang dieses Monats kürte ihn das US-Magazin "People" zum "Sexiest Man Alive" des Jahres 2025.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Als Kind habe er wegen des Umgangs anderer mit seiner Homosexualität nicht an eine erfolgreiche Karriere mit diversen Rollen geglaubt. Umso wichtiger sei es, in die Schulen zu gehen, so der Bruder einer Lehrerin. "Es ist inspirierend für alle im Klassenzimmer, wenn man sich in diesem prägenden Alter sicher genug fühlt, um zu sagen, wer man wirklich ist." (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (25) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Jonathan Bailey
10.11.25 | "Bin mir dessen als Idee bewusst"
"Sexiest Man Alive" Jonathan Bailey: So denkt er über das Thema Kinder
09.11.25 | Sexy Medley
Jonathan Bailey und Jeff Goldblum besingen "Sexiest Man Alive"-Titel
04.11.25 | Jonathan Bailey
Historische Wahl: Der erste schwule "Sexiest Man Alive 2025"
09.07.25 | Durchbruch mit "Bridgerton"
Warum Jonathan Bailey zum "Babygirl" auserkoren wurde
03.07.25 | Interview
Drei Fragen an Jonathan Bailey
26.06.25 | Bild des Tages
Platonischer Kuss mit "viel Liebe"
Neu auf queer.de
Katholische Kirche
Auch Voderholzer und Woelki lehnen queer­freundliches Kirchendokument ab
Bild des Tages
Nackte junge Männer fotografieren ihr Spiegelbild
Britischer Schauspieler
Jonathan Bailey: Fühlte mich als schwuler Schüler nicht sicher
Video des Tages
Kein Geld, kein Himmel: Tina Turnup kämpft für Außenseiter*­innen
Auszeichung für soziales Engagement
Dolly Parton mit Ehren-Oscar ausgezeichnet
Gewinnspiel
Sherlock Holmes  Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs
Frauenschwarm von Hollywood
Rock Hudson hätte 100. Geburtstag: Unvergessener Filmstar mit Geheimnissen
"Auf gewisse Weise magisch"
Warum bei den No Angels kürzlich die Tränen kullerten