Lil Nas X zeigt sich nach Klinikaufenthalt erstmals vor Gericht



Lil Nas X wurde Ende August festgenommen (Bild: HOTSPOTATL / wikipedia

Heute, 03:00h 2 Min.

US-Rapper Lil Nas X (26) ist am Montag erstmals seit seinem Klinikaufenthalt wieder vor einem Gericht in Los Angeles erschienen. Der queere Grammy-Gewinner, bürgerlich Montero Hill, wurde Ende August festgenommen und sieht sich seitdem mit mehreren Anklagepunkten konfrontiert  darunter Körperverletzung von Polizeibeamten (queer.de berichtete).



Laut "Rolling Stone" betrat Lil Nas X lächelnd den Gerichtssaal, wo ein Richter eine Schutzanordnung im Zusammenhang mit der Übermittlung von Beweismaterial bestätigte. Es war sein erster öffentlicher Auftritt vor Gericht, seit er sich nach der Festnahme in ein stationäres Behandlungsprogramm begeben hatte.

- w -



Anwalt ist optimistisch

Der Anwalt des Musikers zeigte sich nach der Anhörung laut dem Bericht optimistisch: "Wir freuen uns auf eine positive Lösung in diesem Fall, von der wir sehr überzeugt sind." Er betonte außerdem, dass Lil Nas X gesundheitlich stabil sei: "Wie Sie sehen können: Montero geht es großartig, und wir sind super glücklich für ihn", zitiert "Rolling Stone".



Er erklärte zudem, dass das Team "das Beste für ihn tue  persönlich, beruflich und vor allem für sein Wohlbefinden". Lil Nas X sei von einem starken familiären und beruflichen Umfeld umgeben: "Er hat ein großartiges Leben, und er wird es weiterhin haben. Das hier ist ein Stolperstein, den er überwinden wird."

Das wird Lil Nas X vorgeworfen

Der schwule Musiker war am 21. August festgenommen worden, nachdem die Polizei Berichten nachgegangen war, er sei nackt entlang des Ventura Boulevard gelaufen. Laut Strafanzeige soll er bei Eintreffen der Beamt*innen Gewalt gegen drei Polizist*innen angewendet haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, versucht zu haben, eine vierte Amtsperson durch Drohungen und Gewaltanwendung an der Ausübung ihrer Pflichten zu hindern.



Bei seinem ersten Gerichtstermin am 25. August plädierte Lil Nas X auf nicht schuldig. Die Anklage umfasst drei Fälle von Körperverletzung mit Verletzungsfolge sowie einen Fall von Widerstand. Die Kaution wurde auf 75.000 Dollar festgesetzt. Zudem wurde angeordnet, dass der Rapper viermal pro Woche an Narcotics-Anonymous-Sitzungen teilnimmt. Er kam noch am selben Tag auf freien Fuß.



Einen Tag nach seiner Entlassung meldete sich Lil Nas X auf Instagram zu Wort und versicherte seinen Fans, dass es ihm gut gehe: "Euer Girl wird okay sein, Boo Das waren vier verdammt beängstigende Tage. Aber es wird alles gut" (queer.de berichtete).



Im Falle einer Verurteilung könnten Lil Nas X bis zu fünf Jahre Haft drohen. Sein nächster Gerichtstermin ist für den 12. März 2026 angesetzt. (cw/spot)