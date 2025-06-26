Jens Spahn könnte sich vorstellen, Kinder zu haben

Heute, 03:15h 1 Min.



Jens Spahn (r.) und Daniel Funke sind seit 2017 verheiratet (Bild: IMAGO / Eventpress)

Unionsfraktionschef Jens Spahn könnte sich vorstellen, mit seinem Ehemann Daniel Funke Kinder zu haben.



In der ntv-Sendung "Pinar Atalay" sagte der schwule CDU-Politiker auf die Frage nach einem Kinderwunsch, den er in einem früheren Interview einmal angesprochen hatte: "Also bis hierhin jedenfalls hat er sich noch nicht erfüllt. Jetzt sind die Voraussetzungen bei uns sowieso noch etwas schwieriger, um den zu erfüllen", sagte Spahn. Aber: "Grundsätzlich könnte ich mir das weiterhin gut vorstellen, ja."



Spahn (45) und Funke (44) sind seit 2017 verheiratet. In einem Gespräch mit dem Magazin "Bunte" aus dem Jahr 2021 hatte der CDU-Politiker einmal gesagt: "Ich denke, wir wären gute Eltern" (queer.de berichtete). Es gebe keine konkreten Pläne zur Familiengründung, meinte Spahn vor vier Jahren. "Aber wenn, dann bald, wir werden ja auch nicht jünger." (cw/dpa)