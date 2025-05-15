Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55848

"Ich gehe ohne Groll, aber mit Klarheit"

Berlin: SPDqueer-Chef Mehmed König tritt aus Partei aus

Die Berliner SPD verliert ein prominentes Mitglied: Mehmed König, Mitglied des Landesvorstands und Co-Chef der SPDqueer, verlässt wegen des Umgangs mit Palästina-Solidarität und der Migrationspolitik die Partei.


Mehmed König verlässt nach acht Jahren die SPD (Bild: F. Meissner)
  • Heute, 03:46h 2 Min.

Der Berliner SPD-Politiker Mehmed König hat seinen Austritt aus der Partei angekündigt. König war Co-Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft SPDqueer Berlin und Mitglied des Landesvorstands der SPD Berlin.

Seinen Austritt begründet er in einer Mitteilung (PDF) unter anderem mit dem Umgang mit Palästina-solidarischen Stimmen, einer Migrationspolitik der "Abschottung", die die SPD auf europäischer Eben mittrage, und der nach seinen Worten zögerlichen Haltung der SPD zur Frage eines AfD-Verbots.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Kritik übte König auch an der "massiven Sparpolitik" des schwarz-roten Senats in der Hauptstadt: "Berlin wurde in vielen Bereichen regelrecht kaputtgespart  queere Projekte, soziale Träger sowie Kunst- und Kulturinitiativen leiden massiv unter Kürzungen", heißt es in der Austrittserklärung. "Diese Bereiche sind das Rückgrat einer offenen, solidarischen Stadt. Dass die SPD diese Politik mitträgt, ist für mich unverständlich und widerspricht einem progressiven Anspruch."

- Werbung -
Video - Elegance is a journey - Air France

"Ich tendiere persönlich aber sehr stark zu den Linken."

"Mein Austritt ist kein spontaner Schritt, sondern das Ergebnis eines langen, ehrlichen Abwägungsprozesses", erklärte König. Der Austritt falle ihm nicht leicht. "Doch ich kann mich nicht mit einer Partei identifizieren, deren Praxis sich immer weiter von den Grundwerten entfernt, die mich einst überzeugt haben", so seine Worte. "Ich gehe ohne Groll, aber mit Klarheit."

- w -

Wie geht es jetzt für König weiter? "Ich möchte es mir noch offen lassen, wohin die Reise nun für mich weitergeht", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Ich tendiere persönlich aber sehr stark zu den Linken. Ich bin von der Politik, deren Stil und Spitzenkandidatin für Berlin, Elif Eralp, sehr begeistert."

König kam 1993 als Kriegsflüchtling aus Bosnien und Herzegowina nach Deutschland und war eigenen Angaben zufolge acht Jahre bei der SPD. (mize/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt SPDqueer
30.10.25 | Rundumschlag
SPDqueer kritisiert Merz, Klöckner und Spahn
27.10.25 | Bundeskonferenz
SPDqueer kritisiert Asylpolitik der Bundes­regierung
02.07.25 | Kritik an abfälliger Kanzleräußerung
"Die Regenbogen­flagge ist kein Symbol für einen Zirkus"
28.05.25 | "Ich bin selbst Teil der Community"
Sophie Koch ist neue Queer­beauftragte der Bundes­regierung
24.05.25 | Ex-SPD-Ratsherr
Duisburg: Trauer um Stefan Dellwo
15.05.25 | Einstimmiger Beschluss
NRWSPDqueer unterstützt Bas als Parteichefin
-w-
Neu auf queer.de
Bild des Tages
So queer ist das Leben in Akureyri!
Neuer Roman von John Irving
Jimmy wird Vater einer Tochter, die mit zwei Müttern aufwächst
DFB-Nationalteams
Renaissance statt Retro: Glööckler lobt Deutschland-Trikot
"Liebe! Ein Aufruf"
Daniel Schreiber ruft zu mehr Liebe auf
"Ich gehe ohne Groll, aber mit Klarheit"
Berlin: SPDqueer-Chef Mehmed König tritt aus Partei aus
ntv-Interview
Jens Spahn könnte sich vorstellen, Kinder zu haben
Er wurde im August festgenommen
Lil Nas X zeigt sich nach Klinikaufenthalt erstmals vor Gericht
Nach "Wicked"-Premiere in Singapur
Ariana-Grande-Angreifer muss ins Gefängnis