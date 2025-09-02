Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55858

Wegen "Homo-Propaganda"

Russland verurteilt toten Besitzer eines angeblich schwulen Reisebüros

Ein Mann, der eine schwules Reisebüro betrieben hatte, ist nun von einem Moskauer Gericht verurteilt worden  knapp ein Jahr nach dem Tod des Angeklagten.


Andrej Kotow in einem Moskauer Gerichtssaal am 2. Dezember 2024 (Bild: IMAGO / ITAR-TASS)
  • Heute, 15:05h 2 Min.

Ein Gericht in Moskau hat nach AFP-Angaben am Freitag posthum den Betreiber eines angeblich schwulen Reisebüros verurteilt. Andrej Kotow habe "extremistische Taten" begangen und sei Mitglied der "internationalen LGBT-Bewegung" gewesen, die das Putin-Regime Ende 2023 als extremistisch eingestuft und im Frühjahr 2024 auf die Terrorliste gesetzt hatte (queer.de berichtete).

Kotow hatte in der russischen Hauptstadt das Reisebüro "Men Travel" betrieben, das unter anderem Gruppenreisen nach Ägypten und auf der Wolga organisierte. Er wurde deshalb wegen Verbreitung von "Homo-Propaganda" im November 2024 festgenommen (queer.de berichtete). Der 48-Jährige starb im Dezember in Haft  nach offiziellen Angaben beging er Suizid (queer.de berichtete).

Menschenrechtsorganisationen hegen jedoch Zweifel daran, dass Kotow Suizid begangen habe. Seine Anwältin erklärte etwa, ein Psychologe habe ihn zwei Tage vor seinem Tod untersucht und habe keine suizidalen Tendenzen feststellen könne.

- Werbung -
Video - Elegance is a journey - Air France

Foltervorwürfe gegen Beamte

Als er noch lebte, wies Kotow die Vorwürfe zurück, schwule Reisen organisiert zu haben. Er habe lediglich ein reguläres Reisebüro betrieben. Er erklärte auch, dass ihn Beamte geschlagen hätten, als er die Vorwürfe verneinte.

Die Anwältin warf nach der Festnahme den Behörden vor, ihren Mandanten unter anderem auch mit Elektroschocks gefoltert und ihm außerdem Medikamente und warme Kleidung während der Haft verweigert zu haben. Kotow selbst sagte vor seinem Tod: "15 Leute sind in der Nacht zu mir gekommen, haben mich verprügelt und mir ins Gesicht geschlagen."

Die Behörden beschuldigten dem Angeklagten auch, sexuelles Material von Minderjährigen erstellt zu haben. Seine Anwältin erklärte jedoch im April gegenüber der "New York Times", ihr sei der Zugang zu angeblichen Beweisen verwehrt worden.

Posthume Verurteilungen sind im russischen Rechtssystem ungewöhnlich und stehen eigentlich im Widerspruch zur russischen Verfassung. In der Praxis kommen sie aber vor, insbesondere in politisch motivierten Fällen. Im vorliegenden Fall soll die Mutter des Angeklagten darauf bestanden haben, einen Prozess durchzuführen, um die Unschuld ihres Sohnes zu beweisen.

Russland ist seit der Invasion der Ukraine im Februar 2022 immer härter gegen queere Menschen vorgegangen. Allerdings hatte das Putin-Regime schon lange vorher Stimmung gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten gemacht und zu einem Symptom des dekadenten Westens erklärt. 2013 war bereits das "Gesetz zum Verbot der Propaganda nichttraditioneller sexueller Beziehungen gegenüber Minderjährigen" beschlossen worden, woraufhin öffentliche Sichtbarkeit von queeren Menschen praktisch untersagt wurde. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Russland
05.11.25 | Freundschaftsorden
Queerer Pianist Justus Frantz lässt sich von Putin auszeichnen
17.10.25 | Gesetzentwurf gegen LGBTI-"Propaganda"
"Schlimmer als in Russland": Türkei will queere Menschen strafrechtlich verfolgen
09.10.25 | Sachsen-Anhalt
AfD will "Vielfaltspropaganda" an Schulen durch "heterosexuelle Normalität" ersetzen
21.09.25 | Russland
Duc Phuc gewinnt Intervision in Moskau
17.09.25 | Russland
Moskau lädt zum Anti-ESC: ohne "Zensur" und "Perversion"
02.09.25 | Neue Repressionen
Internetsuche nach LGBTI-Inhalten in Russland jetzt verboten
-w-
Neu auf queer.de
Auch queere Organisation klagt
Sexualkunde an französischen Schulen: Gericht befasst sich mit Klage
Wegen "Homo-Propaganda"
Russland verurteilt toten Besitzer eines angeblich schwulen Reisebüros
Präsidiale Blowjob-Fantasien
Absurdes Gerücht: Hatte Donald Trump Oralsex mit Bill Clinton?
New Yorker Modenschau
"I Wool Survive": Grindr organisiert Modenschau mit Wolle schwuler Schafböcke
Trauer um deutsches Kult-Duo
"Wir waren oft in Schwule verliebt": Kessler-Zwillinge gestorben
"Gefährdung von Kindern"
Nach queer­feindlichen Äußerungen: Landtag hebt Immunität von Vanessa Behrendt auf
Gewinnspiel
Bula  Eine tödliche Leidenschaft
Kommentar
Hände weg vom Vollzug!