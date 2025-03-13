Mehr als 25.000 Besucher*­innen in Joop-Ausstellung

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Archivbild: Wolfgang Joop im Jahr 2015 (Bild: Oliver Mark / wikipedia)

Die erste umfassende Ausstellung des queeren Designers Wolfgang Joop hat in seiner Heimatstadt Potsdam über 25.000 Besucher*­innen angelockt. Das teilten die Stadt und der Kunstraum Potsdam mit. Die Schau hatte am 4. Oktober begonnen und ging am Dienstag  am 81. Geburtstag von Joop  zu Ende.

"Ich danke dem Team Joop und dem Kunstraum von Herzen für diese außergewöhnliche Ausstellung in Potsdam", sagte Bürgermeisterin Noosha Aubel laut Mitteilung. "Sie hat uns ermöglicht, Wolfgang Joop  eines der berühmtesten Kinder unserer Stadt  in seiner künstlerischen Tiefe neu zu entdecken und zugleich zu erleben, wie eng sein Schaffen mit Potsdam verbunden ist, wie liebevoll sein Blick auf unsere Stadt." Aubel gratulierte dem Designer auch zum Geburtstag.

Joop zeigte erstmals die ganze Bandbreite seines künstlerischen Schaffens  neben Mode auch Zeichnungen, Gemälde und Skulpturen. "Als Original Potsdamer bin ich bereit, voll illusionslosem Optimismus meine und andere Visionen zu realisieren", wird Joop zitiert. Er lebt mit seinem Lebenspartner Edwin Lemberg, der die Ausstellung plante, in der Landeshauptstadt. (cw/dpa)

