Juliane Bartel Medienpreis für "Ungeschminkt"

Heute, 04:56h 1 Min.



Adele Neuhauser als trans Frau Josefa in "Ungeschminkt" (Bild: Jacqueline Krause-Burberg / ORF / BR)

Das queere Drama "Ungeschminkt" mit Adele Neuhauser wurde am Dienstagabend in der Kategorie "Fiktion und Entertainment" mit dem Juliane Bartel Medienpreis ausgezeichnet. Insgesamt wurden im NDR Landesfunkhaus Hannover Preise in vier Kategorien vergeben.



Im Mittelpunkt des Fernsehfilms "Ungeschminkt" von Uli Brée steht die trans Frau Josefa, die nach dem Tod ihrer Mutter zurück in ihr bayerisches Heimatdorf kehrt. Seit 35 Jahren hatte sie mit dem Rest der Familie und ihrem besten Freund aus der damaligen Zeit keinen Kontakt mehr. Durch die Rückkehr wird Josefa gezwungen, alte Verletzungen aufzuarbeiten (Filmkritik von queer.de). Das Drama kann in der ARD-Mediathek gestreamt werden.



Die Verleihung des Juliane Bartel Medienpreises wird jedes Jahr vom Niedersächsischen Sozialministerium ausgerichtet. In den Beiträgen sollen laut Ministerium auf ernste oder unterhaltsame Weise die Gleichstellung der Geschlechter thematisiert und Missstände aufgedeckt werden. Der Preis wird zu Ehren der Journalistin Juliane Bartels vergeben. Sie sei eine couragierte und engagierte Journalistin sowie Hörfunk- und Fernsehmoderatorin gewesen, so das Ministerium  zu einer Zeit, in der nur wenige Frauen in dieser Rolle zu finden waren.



Der Juliane Bartel Medienpreis ist mit insgesamt 12.000 Euro dotiert. Das Preisgeld verteilt sich auf die vier Kategorien zu jeweils 3.000 Euro. Die Gewinner*­innen erhalten zudem eine Skulptur der Künstlerin Ulrike Enders. (cw)