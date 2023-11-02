Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55869

Romy Schneider macht Pause

"Sissi" nicht mehr im ARD-Weihnachtsprogramm

Eine schöne Tradition geht zu Ende: Zu Weihnachten wird erstmals seit über zehn Jahren nicht mehr "Sissi" laufen  zumindest nicht mehr ohne Werbeunterbrechungen.


Halt mich, Franz Wir sind gecancelt! (Bild: IMAGO / United Archives)
  • Heute, 11:47h 2 Min.

Die "Sissi"-Trilogie gehörte in den letzten Jahren zu Weihnachten wie Lebkuchen und Tannenbaum. Doch damit ist jetzt Schluss  zumindest im öffentlich-rechtlichen Fernsehen: "Seit 2024 liegen die Rechte an der 'Sissi'-Trilogie nicht mehr bei der ARD, sondern bei der RTL-Gruppe, an die sie als Meistbietende übergegangen sind. Aus diesem Grund kann die Trilogie aktuell nicht im ARD-Programm gezeigt werden", teilte eine ARD-Sprecherin gegenüber "Focus Online" mit.

Noch hat RTL nicht bekanntgegeben, ob der Sender "Sissi" dieses Jahr in seinem Programm zeigt  oder die Filme doch lieber nur für zahlende Abonnent*innen in seinem Streamingdienst RTL+ anbietet.

Seit mehr als zehn Jahren zeigte Das Erste an den Weihnachtsfeiertagen die Filme "Sissi" (1955), "Sissi  Die junge Kaiserin" (1956) und "Sissi  Schicksalsjahre einer Kaiserin" (1957) jedes Jahr. Allerdings war das nicht immer so: Zwischen 2008 und 2012 besaß die ProSiebenSat.1-Gruppe die Rechte und spielte die Kultfilme in seinen Sendern ab.

- w -

"Sissi" anderswo

Ganz auf "Sissi" verzichten, muss man hingegen nicht: So sind die Filme bei Amazon Prime Video und Netflix erhältlich, freilich nur gegen einen Abo-Obolus. Zudem gibt es die Trilogie-DVD für 13 Euro und die Blu-ray für 15,50 Euro (Amazon-Affiliate-Link ).

Die "Sissi"-Trilogie gilt unter vielen queeren Menschen als Kult  ähnlich wie Filme von Ikonen wie Judy Garland, Marlene Dietrich oder Liza Minnelli. Als Grund wir die starke, glamouröse weibliche Hauptfigur genannt, die von der hoch verehrten Romy Schneider (1938-1982) dargestellt wird. Zudem verfügen die Filme über einen Camp-Faktor, etwa wegen opulenter Kostüme oder überbordenden Emotionen. Auch die Auflehnung der Hauptfigur gegen ihre konservative Mutter ist eine Geschichte, mit der viele vor allem ältere queere Menschen mit Blick auf ihres Leben etwas anfangen können.

Bei Netflix gibt es übrigens "Sissi"-Nachschub, aber erst in gut einem Jahr: Der Streamingdienst wird wohl Ende 2026 oder Anfang 2027 die dritte und letzte Staffel der Serie "Die Kaiserin" zeigen, die derzeit gedreht wird (queer.de berichtete). Bereits letztes Jahr ging die RTL+-Serie "Sisi" (mit nur einem s) zu Ende, bei der der schwule Schauspieler Jannik Schümann die Rolle von Kaiser Franz übernommen hatte (queer.de berichtete). (dk)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (51) Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild22:25h, 3sat:
    Familienerbe
    Nachdem ein Paar an seinem 40. Hochzeitstag ums Leben gekommen ist, müssen die Kinder mit dem Erbe klarkommen, mit dabei die nonbinäre Person Leo und die afrodeutsche Geliebte Lissai.
    Spielfilm, D 2022
  • 3 weitere TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Sisi/Sissi
15.10.25 | Seit September
"Die Kaiserin": Dreharbeiten zur dritten und letzten Staffel laufen
22.11.24 | Ab sofort auf Netflix
Zweite Staffel "Die Kaiserin": Der Kampf um Liebe, Familie und Politik
04.11.24 | Die sechs letzten Folgen
RTL+ zeigt vierte und finale "Sisi"-Staffel im Dezember
31.05.24 | Neue Folgen noch 2024
"Sisi" geht weiter: Dreharbeiten für Staffel vier sind gestartet
26.01.24 | Drehstart im Frühjahr
Bestätigt: "Sisi" bekommt eine vierte Staffel
02.11.23 | Zerreißprobe fürs Kaiserpaar
RTL läutet Dezember mit "Sisi"-Nachschub ein
-w-
Neu auf queer.de
Mecklenburg-Vorpommern
Deutsche Bahn: Mit Regenbogen gegen den AfD-Bahnhof
Neue Ergebnisse
Pride Champion Index: Weniger Unternehmen machen mit, aber Engagement ist größer
"Ganz dicke und enge Freunde"
Jana Ina Zarrella verrät: Ross Antony verkuppelte sie mit Giovanni
Süß!
"Bachelor" nach Coming-out von trans Kandidatin: "Für mich bist du eine Frau"
Bisexuelle Fußballerin
Alisha Lehmann berichtet über Einbruch
Romy Schneider macht Pause
"Sissi" nicht mehr im ARD-Weihnachtsprogramm
Kinotipp
Die schwule Sauna als Ort, an dem Begehren und Ausschluss kollidieren
Gewinnspiel
Levi.sct