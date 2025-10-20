Alisha Lehmann berichtet über Einbruch

Heute, 12:12h 1 Min.



Alisha Lehmann 2020 im Trikot von West Ham United (Bild: James Boyes / wikipedia

Der Schweizer Fußball- und Social-Media-Star Alisha Lehmann ist anscheinend Opfer eines Einbruchs geworden. In einer Story bei Instagram zeigt die 26-Jährige in einem kurzen Clip ein verwüstetes Zimmer, ohne auf Details einzugehen. Dazu schrieb sie: "Wenn mal wieder Leute mein Haus ausrauben, könnt Ihr dann bitte hinterher aufräumen, denn ich habe OCD." Die Abkürzung steht für Obsessive Compulsive Disorder, also eine Zwangsstörung.



Die 62-malige Nationalspielerin spielte von 2018 bis 2024 in England, seither ist sie in Italien aktiv. In diesem Jahr wechselte sie von Juventus Turin zum FC Como Women. Allein auf Instagram hat die Stürmerin 16,2 Millionen Follower*­innen.



Lehmann ist offen bisexuell und war von 2018 bis 2021 mit ihrer der Schweizer Teamkollegin Ramona Bachmann liiert. Danach war sie in einer Beziehung mit dem brasilianischen Fußballer Douglas Luiz. Die beiden sollen sich laut italienischen Medienberichten im Frühjahr diesen Jahres getrennt haben. (dpa/cw)

