Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?55871

Süß!

"Bachelor" nach Coming-out von trans Kandidatin: "Für mich bist du eine Frau"

Wohlfühlmoment beim Schweizer "Bachelor": Hahn im Korb Danilo reagiert äußerst gelassen auf das Coming-out von Kandidatin Julia  und gibt ihr einen großen Schmatzer.


Julia und Danilo beim Coming-out-Gespräch (Bild: 3+)
  • Heute, 12:59h 2 Min.

In der am Montag ausgestrahlten vierten Folge des Schweizer "Bachelor" sorgte ein Coming-out für Schlagzeilen: Die 18-jährige Kandidatin Julia aus Luzern erzählte Bachelor Danilo, dass sie trans sei. Der 30-Jährige, der in der Show die Wahl unter 16 Frauen hat, reagierte darauf vorbildlich.

Für ihre Offenbarung crashte Julia, die jüngste Kandidatin, das Date von Danilo und Mitkandidatin Coco. "Bei mir ist es wichtig, dass das jetzt herauskommt und nicht irgendwann später", sagte sie bedeutungsschwanger  und Danilos erster Gedanke war, dass Julia bereits ein Kind hat. Doch weit gefehlt: "Ich spreche eigentlich nicht offen darüber. Ich habe eine große Verwandlung hinter mir, ich war mal das andere Geschlecht. Das habe ich aber sehr früh gemerkt, also konnte ich mich auch sehr früh verändern."

Danilo reagierte auf dieses Coming-out äußerst entspannt: "Also, für mich bist du eine Frau, das bleibt auch so", sagte der Bachelor. Er akzeptiere sie so, wie sie sei  und zwar eine "wunderschöne Frau", die er sogar mit dem Adjektiv "superheiß" belegte. Die Akzeptanz zeigte er auch, wie es ein Bachelor eben so zeigt: Er gab ihr einen sehr romantischen Kuss. Und Julia schwärmte von "Schmetterlingen im Bauch".

- w -

Coming-out kann auch zu Ablehnung führen

Nicht immer reagieren heterosexuelle Kandidaten auf ein derartiges Coming-out so locker: Als etwa 2022 die Triererin Jess in "Love Island" ihrem Auserwählten Adriano von ihrer trans Identität berichtet, erklärte dieser kalt: "Das ist nicht meins, das möcht' ich nicht mit 'ner Transgender  auch wegen Kindern" (queer.de berichtete).

Julia ist übrigens bereits die zweite trans Kandidatin beim Schweizer "Bachelor": 2017 war bereits mit Daryana eine trans Frau dabei. Bachelor Joel schickte sie damals bereits in Folge zwei nach Hause  mit den Worten: "Ich kann mir aus persönlichen Gründen keine Zukunft mit dir vorstellen". Gegenüber "Blick" nannte er auch ihre trans Identität indirekt als Grund: "Ich will Vater werden, und das ist mit Daryana biologisch nicht möglich." (cw)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (22) Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild22:25h, 3sat:
    Familienerbe
    Nachdem ein Paar an seinem 40. Hochzeitstag ums Leben gekommen ist, müssen die Kinder mit dem Erbe klarkommen, mit dabei die nonbinäre Person Leo und die afrodeutsche Geliebte Lissai.
    Spielfilm, D 2022
  • 3 weitere TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Schweiz
19.11.25 | Bisexuelle Fußballerin
Alisha Lehmann berichtet über Einbruch
08.11.25 | Queer History
Zurück in die schwule Zukunft
03.09.25 | Sie war schon vor Ort
Céline Dion enthüllt: Ein Krampfanfall verhinderte Auftritt beim ESC
25.08.25 | Schweiz
St. Gallen will mit Plakatkampagne Zivilcourage stärken
17.07.25 | "Schwule Scheiße"-Stürmer
Nach Homophobie-Skandal: Kevin Behrens spielt jetzt in der Schweiz
16.05.25 | 69. Eurovision Song Contest
Zweites Halbfinale: Wir müssen uns vom Milkshake Man verabschieden
-w-
Neu auf queer.de
Mecklenburg-Vorpommern
Deutsche Bahn: Mit Regenbogen gegen den AfD-Bahnhof
Neue Ergebnisse
Pride Champion Index: Weniger Unternehmen machen mit, aber Engagement ist größer
"Ganz dicke und enge Freunde"
Jana Ina Zarrella verrät: Ross Antony verkuppelte sie mit Giovanni
Süß!
"Bachelor" nach Coming-out von trans Kandidatin: "Für mich bist du eine Frau"
Bisexuelle Fußballerin
Alisha Lehmann berichtet über Einbruch
Romy Schneider macht Pause
"Sissi" nicht mehr im ARD-Weihnachtsprogramm
Kinotipp
Die schwule Sauna als Ort, an dem Begehren und Ausschluss kollidieren
Gewinnspiel
Levi.sct