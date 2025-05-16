"Bachelor" nach Coming-out von trans Kandidatin: "Für mich bist du eine Frau"

Heute, 12:59h 2 Min.

In der am Montag ausgestrahlten vierten Folge des Schweizer "Bachelor" sorgte ein Coming-out für Schlagzeilen: Die 18-jährige Kandidatin Julia aus Luzern erzählte Bachelor Danilo, dass sie trans sei. Der 30-Jährige, der in der Show die Wahl unter 16 Frauen hat, reagierte darauf vorbildlich.



Für ihre Offenbarung crashte Julia, die jüngste Kandidatin, das Date von Danilo und Mitkandidatin Coco. "Bei mir ist es wichtig, dass das jetzt herauskommt und nicht irgendwann später", sagte sie bedeutungsschwanger  und Danilos erster Gedanke war, dass Julia bereits ein Kind hat. Doch weit gefehlt: "Ich spreche eigentlich nicht offen darüber. Ich habe eine große Verwandlung hinter mir, ich war mal das andere Geschlecht. Das habe ich aber sehr früh gemerkt, also konnte ich mich auch sehr früh verändern."



Danilo reagierte auf dieses Coming-out äußerst entspannt: "Also, für mich bist du eine Frau, das bleibt auch so", sagte der Bachelor. Er akzeptiere sie so, wie sie sei  und zwar eine "wunderschöne Frau", die er sogar mit dem Adjektiv "superheiß" belegte. Die Akzeptanz zeigte er auch, wie es ein Bachelor eben so zeigt: Er gab ihr einen sehr romantischen Kuss. Und Julia schwärmte von "Schmetterlingen im Bauch".

Coming-out kann auch zu Ablehnung führen

Nicht immer reagieren heterosexuelle Kandidaten auf ein derartiges Coming-out so locker: Als etwa 2022 die Triererin Jess in "Love Island" ihrem Auserwählten Adriano von ihrer trans Identität berichtet, erklärte dieser kalt: "Das ist nicht meins, das möcht' ich nicht mit 'ner Transgender  auch wegen Kindern" (queer.de berichtete).



Julia ist übrigens bereits die zweite trans Kandidatin beim Schweizer "Bachelor": 2017 war bereits mit Daryana eine trans Frau dabei. Bachelor Joel schickte sie damals bereits in Folge zwei nach Hause  mit den Worten: "Ich kann mir aus persönlichen Gründen keine Zukunft mit dir vorstellen". Gegenüber "Blick" nannte er auch ihre trans Identität indirekt als Grund: "Ich will Vater werden, und das ist mit Daryana biologisch nicht möglich." (cw)