Jana Ina Zarrella verrät: Ross Antony verkuppelte sie mit Giovanni

Jana Ina Zarrella verdankt ihre Ehe dem schwulen Dschungelkönig (Bild: RTL)

In der TV-Küche von "Europa grillt den Henssler" werden nicht nur kulinarische Köstlichkeiten serviert, sondern auch private Geheimnisse gelüftet. Jurorin Jana Ina Zarrella (48) überraschte am Set mit einer Enthüllung über ihre Liebesgeschichte  und die entscheidende Rolle, die ausgerechnet Ross Antony (51) dabei spielte.



Als der Entertainer gemeinsam mit seiner 83-jährigen Mutter Vivien Catterall für das Vereinigte Königreich in der Show antritt, wird das Wiedersehen für Jana Ina emotional. Die Moderatorin nutzt den Moment, um ein lange gehütetes Geheimnis zu teilen: Ross Antony war derjenige, der sie einst mit ihrem heutigen Ehemann Giovanni Zarrella (47) verkuppelte.



"Was viele nicht wissen: Ross hat von vorneherein zu Giovanni gesagt: Die ist gut, die passt zu dir. Ross ist derjenige, der mich mit Giovanni verkuppelt hat", erzählt Jana Ina sichtlich gerührt. Der Sänger bewies offenbar schon früh ein goldenes Händchen fürs Matchmaking.

Giovanni Zarrella und Ross Antony seit einem Vierteljahrhundert befreundet

Giovanni Zarrella und Ross Antony kennen sich seit 25 Jahren. Am Anfang ihrer Freundschaft stand die Gründung der deutschen Popband Bro'Sis 2001 in der Castingshow "Popstars". 2002 feierten Antony und Zarrella zusammen mit Hila Bronstein, Shaham Joyce, Faiz Mangat und Indira Weis mit der Single "I Believe" und dem Album "Never Forget" große Erfolge. 2003 verließ Weis die Band, die noch zwei Alben veröffentlichte. 2005 hatten sie ihren letzten Auftritt, 2006 löste sich die Band auf.



Im Jahr des letzten Bro'Sis-Auftritts heirateten die gebürtige Brasilianerin Jana Ina und der Musiker mit italienischen Wurzeln. Sie bekamen einen Sohn und eine Tochter. Giovanni Zarrella ist heute einer der großen Samstagabendshowmoderatoren im ZDF.



"Viele kennen Ross ja als lustigen Kerl, schlagfertig und aufgedreht", erzählte Zarrella erst diesen Sommer im Interview mit der "ARD Schlagerwelt" (MDR). "So ein Gute-Laune-Typ. Ist er auch, stimmt auch alles. Aber die Dinge, die Ross und mich verbunden haben, waren vor allem in der Bro'Sis-Zeit die Tiefgründigkeit, was wir für Gespräche hatten, wie wir uns gegenseitig unterstützt haben." Auch Paul und Jana Ina seien "ganz dicke und enge Freunde", es sei "eine familiäre Verbindung", so Zarrella weiter. Antony ist seit 2006 mit Paul Reeves (51) verheiratet.

"Europa grillt den Henssler" läuft am 23. November um 20:15 Uhr bei VOX und ist auf RTL+ zu sehen. (spot/cw)