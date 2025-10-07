Heute, 14:34h 2 Min.

Wir suchen für unsere Wohngruppe Queerfeldein in Berlin-Weißensee ab sofort eine*n



Sozialpädagog*in / Sonderpädagog*in / Sozialarbeiter*in



als Fachliche Koordination in Voll- oder Teilzeit.



Unsere Jugendwohngruppe "Queerfeldein" befindet sich in Berlin-Weißensee im neu errichteten Quartier WIR. Wir bieten hier aktuell 7 Intensivwohnplätze nach SGB VIII für queere Jugendliche zwischen 14  18 Jahren und planen zum Januar 2026 eine Erweiterung auf insgesamt 17 Plätzen in zwei Wohneinheiten. Besonders wichtig sind uns ein von Wertschätzung geprägter Umgang, ein diskriminierungsfreier sicherer Raum, verlässliche Beziehungen, ein partizipatives Miteinander sowie professionelles und nachhaltiges Handeln, um im besten Sinne gemeinsam Leben zu gestalten. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!



DEINE AUFGABEN ALS FACHLICHE KOORDINATION (M/W/D) IN UNSEREM TEAM:

● Du übernimmst koordinierende Aufgaben zur Sicherung der Arbeitsorganisation für das Team und den Arbeitsort

● Du verantwortest die pädagogische und kreative Alltagsgestaltung

● Du gestaltest den Aufbau der zweiten Wohngruppe mit

● Du moderierst Teamsitzungen und Fallbesprechungen

● Du arbeitest mit an der Weiterentwicklung und Umsetzung der Konzeption der Einrichtung

● Du erstellst Berichte und Dokumentation und nimmst an Hilfekonferenzen teil

● Du bist erste*r Ansprechpartner*in für Jugendämter, Beratungsstellen und interne Gremien

● Du vernetzt Dich mit Kooperationspartner*­innen



DAS BRINGST DU ALS FACHLICHE KOORDINATION (M/W/D) MIT:

● staatliche Anerkennung als Sozialarbeiter*in / Sozialpädagog*in und/oder Psycholog*in

● Berufserfahrung in vollstationären Wohngruppen und erste Leitungserfahrung

● Kenntnisse oder Erfahrungen mit psychischen Auffälligkeiten

● systemische Zusatzqualifikation



DAS BRINGEN WIR MIT:

● Ein humorvolles, engagiertes und kreatives Team

● Fachlicher, kollegialer Austausch und genug Platz für deine eigenen Ideen und Stärken

● Ein unbefristeter Arbeitsvertrag in einer wachsenden Stiftung sowie eine attraktive Vergütung (analog AVR DWBO Ost in EG 9) ab ca.  4.440 brutto (Vollzeit)

● Zusätzlich erhältst Du eine Jahresprämie, Kinderzuschlag, betriebliche Altersvorsorge, Zuschuss VBB-Firmenticket

● 30 Urlaubstage + 2 arbeitsfreie Tage am 24.12. und 31.12.  ab 2026 erhältst du 31 Urlaubstage + 2 arbeitsfreie Tage am 24.12. und 31.12.

● Regelmäßige Tariferhöhungen eines starken diakonischen Tarifvertrages

● Nutzung von Lastenrädern und unserer Fahrzeugflotte

● Umfassende Fortbildungs- & Entwicklungsmöglichkeiten

● Eine eng begleitete Einarbeitung

● Wir bevorzugen Deine Kinder bei der Kitaplatzvergabe in einer unserer Kitas

● Möglichkeit für Teamevents, Sommerfeste, Chor, Märkte und vieles mehr für das gemeinsame Miteinander



Bei Fragen helfen wir Dir gern weiter!



Torsten Siebert

Verbundleitung

Tel.: 0176  47315032



Genau das Richtige für Dich?



Dann sende Deine Bewerbung bitte unter der Angabe, wie Du auf uns aufmerksam geworden bist, per E-Mail (Anhänge bitte im PDF-Format) an:



Wir freuen uns auf Dich!